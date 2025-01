De vorba cu Oana Banita, fondatoarea Party Balloons

Party Balloons este un magazin online cu articole de petrecere, creat de un organizator de evenimente si decorator.

Oana Banita, a lansat magazinul online in anul 2022 dupa 5 ani de experienta ca decorator pentru evenimente. Ideea a venit datorita necesitatii de a avea pe piata un shop complex, precum si din descoperirea unui brand international pentru care urma sa devina prim importator in Romania. “Prin anul 2019, nu gaseam anumite culori si o cantitate suficienta de baloane pentru un eveniment si am descoperit, dupa multe cautari, firma Kalisan. Am plasat o comanda, am fost foarte incantata de produse si mi-am zis ca este un “must” sa aduc acel brand in Romania. Am devenit astfel, primul importator al firmei Kalisan la noi, urmata apoi de Tuftex si Sempertex. In acest moment, suntem unici distribuitori ai SolaAir si Meri Meri si ne pregatim sa mai aducem un brand de baloane pe care il tinem pentru moment, surpriza 🤍.

In magazinul nostru online puteti gasi de la baloane, la accesorii, elemente de decor si accesorii pentru masa festiva. Ne-am dorit un magazin complex, tocmai pentru a usura “munca” clientilor nostri, acestia putand sa gaseasca tot ce le trebuie pentru o petrecere intr-un singur magazin online.

Este un magazin cu produse premium, preturile sunt peste medie insa ne mandrim cu calitatea si designul produselor noastre.