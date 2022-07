Cum să accesezi fondurile de digitalizare pentru a-ți construi un magazin online

Probabil că deja ai obosit să tot auzi cum Covid19 a accelerat segmentul eCommerce. Vești proaste. Subiectul rămâne de actualitate și în 2022 și probabil în anii ce vor urma. De ce? Pentru că accelerarea digitalizării a venit cu nevoi și provocări noi. Multe afaceri offline au fost nevoite să treacă în online, dar a apărut și o altă nevoie. Indiferent de serviciul sau produsul pe care vrei să-l vinzi, prezența în online este astăzi esențială, nu mai este nice to have. Un e-Shop oferă acces clienților tăi indiferent unde sunt ei și care îți oferă posibilitatea să te orientezi rapid spre piețe noi atunci când contextul o cere. Să nu uităm că 2022 a fost până acum un an imprevizibil, și nu din cauza pandemiei. Vestea bună? Poți accesa fonduri nerambursabile pentru a-ți consolida afacerea în online, indiferent dacă ești la început sau nu chiar.

În ultimii doi ani, companiile, nevoite fiind să optimizeze activitatea în mediul online, au conștientizat necesitatea digitalizării activității. Toate aceste optimizări necesită investiții serioase, iar fondurile pentru digitalizare nerambursabile sunt o oportunitate de care pot profita multe IMM-uri din domeniul non-IT.

Oferite de UE și gestionate prin Agențiile de Dezvoltare Regională, acestea sunt nerambursabile în procent de 90% din valoarea eligibilă. Cât poți primi? Între 30.000 și 100.000 de euro. Dincolo de faptul că poți folosi acești bani pentru achiziția de calculatoare, laptopuri sau softuri, printre cheltuielile eligibile se numără și dezvoltarea unui magazin online, domeniul, hostingul sau migrarea la o soluție tehnică de eCommerce mai performantă.

Soluțiile SaaS pentru eCommerce, cheltuială eligibilă

Verstea și mai bună? Accesarea soluțiilor complete tip SaaS pentru eCommerce, precum MerchantPro, reprezintă cheltuieli eligibile. Iar într-un proiect gândit pe termen lung, poți primi finanțare pentru o suită de funcționalități pe care le poți implementa rapid, cu autonomie și flexibilitate ridicate. Astfel magazinul tău online poate funcționa eficient din perspectivă operațională și customer experience, și să fie pregătit pentru scalare.

Aceste fonduri reprezintă un sprijin și o oportunitate imensă pentru companii. O oportunitate de care trebuie să profite cei care își doresc să rămână relevanți în piață, indiferent de evoluția acesteia, care vor să migreze către o platforma de eCommerce competitivă sau care acum fac primii pași în eCommerce. Comercianții pot alege de la început o soluție performantă, cu funcționalități extinse, dar și un grad foarte ridicat de flexibilitate - a precizat Arthur Rădulescu, CEO Merchant PRO, platformă de soluții SaaS pentru eCommerce cu o vechime de aproape 20 de ani pe piața din România.

Cum arată noile magazine online

Potrivit datelor MerchantPro, numărul de magazine noi înregistrate pe MerchantPro a crescut susținut în anii de pandemie. Evoluția este firească, având în vedere că 2020 a fost anul atipic, când accelerarea din online a condensat 3-5 ani de dezvoltare în ritm normal. Pe de altă parte însă, reprezentanții furnizorului de soluții pentru eCommerce observă că schimbarea majoră a venit din modul de abordare al prezenței în online. Dacă înainte de 2020 și chiar în 2020 solicitările erau pentru soluții de bază, fără prea multe funcționalități, în prezent focusul este pe optimizare și automatizări încă de la început.

Numărul magazinelor care aleg de la început soluții complexe este într-o creștere continuă. Start-up-urile au un debut matur, adaptat la contextul actual, destul de propice pe fondul dorinței clienților de a consuma online. Se confruntă însă cu o concurență mult mai acerbă in rândul comercianților. Statisticile arată că soluția pentru un business sănătos este o prezență proprie puternică în online, astfel încât vânzările să nu depindă într-o măsură prea mare de terți. Platforma noastră, de exemplu, oferă stabilitatea specifică unei soluții de tip SaaS, dar în același timp vine cu o flexibilitate extrem de ridicată, întâlnită anterior doar pe soluțiile Open Source. Comercianții își pot personaliza prezența online și funcționalitățile magazinului până în cele mai mici detalii, a precizat Arthur Rădulescu.

Pariu pe nevoia de independență a comercianților

Cu platformele social media extrem de volatile și o competiție feroce pentru specialiștii din software, comercianții încep să înțeleagă importanța brandului propriu, dar și a autonomiei ridicate pentru schimbările pe care vor să le facă pe magazinul lor.

În acest context, MerchantPro s-a axat pe a dezvolta și a lansat la jumătatea acestui an un storefront care vine în întâmpinarea businessurilor aflate la început de drum. MerchantPro Next oferă zona de Widget Studio, destinată proiectării în maniera vizuală a interfețelor, dar și o suită de teme de design preconfigurate. De asemenea, soluția aduce un sistem deschis de editare a codului HTML & CSS și a template-urilor de rendare a conținutului.

Obiectivele acestui nou sistem de construire a interfețelor de magazin online sunt fluidizarea checkout-ului și creșterea conversiei, scăderea bounce rate-ului și creșterea nivelului de performanță generală a magazinului în raport cu motoarele de căutare și nu numai. Totodată, MerchantPro Next aduce în piață un nou standard de flexibilitate în modul în care un comerciant care nu dispune de resurse pe partea de programare își poate configura, personaliza și optimiza magazinul și storefront-ul. În același timp, nu depinde nici de template-urile din platformă, având acces la editarea codului HTML și CSS.

Focusul nostru constant este de a oferi cât mai multe instrumente și automatizări pentru administrarea operațiunilor magazinului online. Iar acestea merg mai departe cu funcționalități specifice. De exemplu, instalarea unor aplicații ERP pre-configurate, disponibile în platformă, facilitează fluxurile de operare pe partea de gestiune și inventar, administrare a depozitelor, procesare a comenzilor, scăzând costurile și riscul de apariție a erorilor umane si crescând productivitatea globală a business-ului. Iar dacă este folosit la capacitatea lui maximă, un ERP poate deveni cel mai bun aliat al oricărui comerciant, a mai precizat Arthur Rădulescu.

Experiența pozitivă, impact în recurența clienților

Este important să urmărești fondurile pentru digitalizare? Sau și alte resurse ce pot contribui la dezvoltarea businessului tău? Cu siguranță, mai ales dacă vrei să rămâi un concurent vizibil în nișa în care activezi. Iar realitatea arată că, da, piața a crescut, însă și concurența, proporțional.

Traversăm perioade provocatoare în eCommerce, cu creșteri mari, dar și cu evenimente cu impact imediat asupra disponibilității oamenilor de a face achiziții. Însă, spre deosebire de acum doi ani, pentru a fi relevant și o opțiune pentru clientul final, este nevoie de mai mult decât de a exista în online. Românii sunt tot mai atenți la achizițiile făcute, iar o experiență pozitivă are impact direct în gradul de recurență. Astfel, este important ca prezența online să fie optimizată în detaliu, iar parcursul clientului fluidizat, de la afișarea în motoarele de căutare până la check-out, follow-up, retur și servicii post-vânzare, a conchis Arthur Rădulescu, CEO Merchant PRO, platformă de soluții SaaS pentru eCommerce pe care funcționează peste 1500 magazine online din România și regiune.

Articol susținut de platforma de eCommerce MerchantPro