Compania de IT din țara lui Moș Crăciun care a crescut vertiginos afacerile din România în ultimii ani

Implicând politici bine articulate de afaceri și selecție de personal, plus o seriozitate extremă în livrare, IsoSkills, o companie de software și servicii IT din Finlanda, are o prezență tot mai mare pe piața din România, crescându-și puternic activitățile cu peste 1 mil de euro în ultimul an.

Cine este IsoSkills

IsoSkills a apărut în Helsinki, Finlanda, în 2016, având la bază experiența îndelungată a fondatorilor ei în piața de servicii de dezvoltare și testare IT, în special în zona nordică a Europei. IsoSkills este o companie orientată către organizațiile care doresc să-și mărească capacitățile și capabilitățile de dezvoltare software sau sunt în căutarea unui partener de încredere care să le ajute să implementeze o viziune sustenabilă și viabilă de dezvoltare de produse și servicii IT. În timp, compania și-a păstrat clienții într-o proporție de aproape 100% și a reușit să-și crească constant portofoliul.

În prezent, IsoSkills explorează noi posibilități de identificare și colaborare cu clienți din piața globală și din piețele locale de IT, care să beneficieze de serviciile de dezvoltare și testare software din cele două sedii principale din Finlanda și România. Totodată, compania continuă să atragă specialiști de valoare pentru a consolida capacitatea de livrare din cele două centre europene. IsoSkills a început extinderea pe piața europeană și nord-americană prin atragerea de noi colaborări pe zona de vânzări, care să aducă noi parteneriate în perioada următoare.

Bogdan Papuc, sursă foto: IsoSkills

Bogdan Papuc (Global Executive Management, IsoSkills): „Sunt bucuros că, după 6 ani de muncă susținută, sub coordonarea mea, IsoSkills a avut o creștere organica continuă, a ajuns să numere peste 60 de angajați și colaboratori la nivel global și să aibă o cifra de afaceri de aproximativ 3 milioane de euro în 2022 și una prognozată de peste 5 milioane de euro în 2023 pentru activitățile derulate în Finlanda și România. Suntem recunoscători și mulțumim tuturor angajaților, colaboratorilor și clienților noștri pentru călătoria extraordinară pe care o facem împreună. Vom continua să vă surprindem.“

De ce IsoSkills

Dezvoltându-se cu succes în spațiul nord-european, IsoSkills și-a câștigat reputația de a oferi servicii competitive utilizând tehnologii inovative și metodologii adecvate, investind talent în mod efectiv și eficient. IsoSkills are o echipă de management ambițioasă cu o viziune strategică și planuri pe termen lung.

Orientarea către nevoile clienților, prin furnizarea serviciilor de excelență în livrare, și aducerea de valoare către consumatori au reprezentat scopul principal al companiei încă de la început, iar acest lucru a fost remarcat și apreciat de către clienți de-a lungul anilor care au găsit în IsoSkills un partener de încredere care își respectă angajamentele și chiar le depășește așteptările.

În acord cu situația senzitivă curentă la nivel global economic și social, și cu interacțiuni preponderent la distanță, IsoSkills încearcă să mențină o echipă unită și conectată, care să-și împărtășească obiectiv și creativ ideile sau nevoile individuale și de grup.

IsoSkills este o companie în creștere, care lucrează, atât în România, cât și în Finlanda, cu nume mari din piața globală și din piețele locale, în principal din industriile de IT Enterprise, Telecom, Financiar-Bancar, Automotive, Gaming și Online Media. Compania are în vedere pentru următorii ani și dezvoltarea unor aplicații software proprii care să raspundă unor nevoi stringente din câteva sectoare deja identificate, soluții ce pot ajuta la îmbunătățirea interacțiunilor, guvernanței și sustenabilitații mediului de afaceri corporațional.

Expertiza tehnică

IsoSkills acoperă o gamă largă din punct de vedere al tehnologiei, implicând atât zonele de dezvoltare backend (java, c++, .net, nodejs, php), cât și frontend (js, react, angular, vue) sau mobile Android/iOS (react native, kotlin, objectivec, swift). IsoSkills utilizează tehnologii cloud Amazon AWS sau Microsoft Azure având experiență în implementarea mecanismelor ci/cd de integrare și livrare continuă și automată. Testarea, managementul testării și, în special, testarea software automată reprezintă specializări caracteristice activităților IsoSkills, utilizând expertiza pe instrumente software precum Selenium, Robot Framework sau Cypress, printre altele.

Echipa din spatele succesului

• Peste de 60 de angajați și colaboratori în Finlanda și România specializați pe zonele de dezvoltare software, testare și management de proiect.

• Echipe temerare de dezvoltare de business și recrutare locale în Helsinki și București.

• Echipe de colaboratori pe zona de vânzări de servicii în Europa și America de Nord.

• Management administrativ, operațional și executiv local și global.

Pe lângă București, unde are și sediul central din România, compania include specialiști dezvoltare software din Cluj, Craiova, Iași și Sibiu. IsoSkills are, în special în spațiul nordic, o componență multiculturală cu experți și manageri IT de origine română, germană, sârbă, asiatică, canadiană și, bineînțeles, finlandezi chiar în conducerea administrativă și operațională.

Bogdan Papuc este născut în localitatea Câmpina, a absolvit Facultatea de Fizică și ulterior un program de masterat la Universitatea Politehnică București pe management și calitate în IT. Locuiește în Finlanda din 2005, unde a condus proiecte si programe complexe la firme precum Nokia și Fujitsu, iar din 2016 este co-fondator IsoSkills, responsabil de managementul executiv la nivel global și se deplasează frecvent între Finlanda și România.

Activitățile locale sunt coordonate de Vasile Marcovici, Manager General pentru România, co-fondator. Vasile a absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Politehnica București, iar după o perioadă petrecută in Finlanda și Germania unde a activat în domeniul calității și managementului software și unde a experimentat excelenta și rigoarea livrărilor în domeniul IT, s-a întors pe melagurile natale iar din 2017 conduce activitătile IsoSkils Romania. ''Pasiunea, onestitatea si seriozitatea atat in relațiile interne cat și cu clienții au fost driverul principal de creștere în ultimii ani', ne-a declarat Managerul General, Vasile Marcovici.

Vasile Marcovici, sursă foto: IsoSkills

www.isoskills.fi

Linkedin: IsoSkills (https://www.linkedin.com/company/isoskills)

Articol susținut de IsoSkills