Un "Uber" românesc pentru transportatorii de marfă: Cum funcționează aplicația care vrea să ajute comercianții să-și trimită mai rapid marfa

Un antreprenor român a lansat un serviciu care digitalizează industria transporturilor de mărfuri și aduce într-un singur loc toţi transportatorii de mărfuri împreună cu clienţii, după investiții de circa 60.000 de euro.

Startup-ul Cargo Buddy este dezvoltat de antreprenorul Mihai Năstase, care spune că a experimentat toate dificultăţile pe care le întâmpină un transportator, cât și un client care dorește să trimită sau să primească o marfă, fiind de-a lungul timpului în ambele situaţii.

„Prima interacţiune cu această industrie am avut-o în 2010, când timp de 3 ani am fost client de transport, fiind Director de Logistică în cadrul unei companii, când trebuia să trimit și să primesc diverse colete fie din Europa, fie din China. Atunci am văzut cu câte situaţii de incertitudine se confruntă clientul și cât de dificilă este comunicarea cu transportatorul neexintând un instrument care să faciliteze această legătură – nu știam când s-a livrat marfa, în cât timp ajunge și găseam foarte greu o soluţie de transport pentru nevoia mea.

Ulterior, am dezvoltat propria companie de transport marfă, având o flotă proprie de 15 camioane. În acea perioadă am înţeles provocările cu care se confruntă transportatorii și am identificat soluţii care le-ar permite tuturor transportatorilor să-și dezvolte companiile mult mai sustenabil. Cea mai mare dificultate cu care m-am întâlnit atunci a fost plata la termen, fapt care presupunea să am un capital de lucru foarte mare pentru a susţine toate costurile pe care le aveam.

Până anul trecut am avut și o casă de expediţii, unde am observat încă o dată nevoia transportatorilor de a se realiza plata către ei la destinatie, când clientul a confirmat primirea mărfurilor.

Toate aceste experienţe anterioare m-au adus în punctul în care am dezvoltat aplicaţia Cargo Buddy, un aliat atât al transportatorilor, cât și al clientului. Aplicaţia nu este o bursă de transport. Practic, prin aplicaţie ambele părti sunt eficiente și colaborarea dintre transportator – client devine foarte plăcută,” a spus Mihai Năstase – fondator Cargo Buddy.

Cum funcţionează aplicaţia Cargo Buddy

Aplicaţia este disponibilă în mod gratuit atât pentru transportator, cât și pentru client și poate fi descărcată din Google Play și App Store. Aceasta le permite clienţilor să trimită marfă de orice dimensiune, la nivel naţional și internaţional, la orice oră, deoarece aplicaţia aduce într-un singur loc cererea si oferă de pe piaţa transporturilor de mărfuri, mai exact pune în contact clienţii cu transportatorii ce oferă soluţiile potrivit nevoilor acestora.

Astfel, cei care au nevoie să trimită un colet/marfă, fie că sunt persoane juridice sau persoane fizice, își creează cont în aplicaţie, iar apoi introduc marfa pe care vor să o livreze și data când doresc să ajungă la destinaţie.

Ulterior, transportatorii din aplicaţie care se potrivesc solicitărilor clientului listează oferta, iar clientul o acceptă pe cea care i se pare convenabilă, predă marfa șoferului și așteaptă mesajul de confirmare a livrării. Un beneficiu major pe care îl oferă aplicaţia clientului este că poate monitoriza cursa în timp real, astfel știe în orice moment unde se află transportatorul pe traseu.

Toţi transportatorii din aplicaţie sunt verificaţi de către echipa Cargo Buddy, iar principalul beneficiu pe care îl au prin folosirea aplicaţiei este că plata se realizează la destinaţie, când clientul a confirmat primirea mărfii, cât și faptul că primesc consultanţă & suport din partea echipei Cargo Buddy și își pot utiliza eficient flota pe care o deţin.

Până la finalul anului, Mihai Năstase estimează că aplicaţia va avea un minim de 30.000 utilizatori/lună, dintre care 1000 activi/lună, cât și intrarea pe piaţa europeană mult mai puternic pentru atragerea transportatorilor care oferă soluţii de transport rutier.

Începând cu anul 2022 se pregătește pentru atragerea activă a transportatorilor ce oferă soluţii de transport maritim și aerian.

Investiţia iniţială în dezvoltarea aplicaţiei s-a ridicat la aproximativ 60.000 euro.