București: Eveniment despre impactul antreprenoriatului social, organizat de How to Web

How to Web organizează evenimentul Impact Centric Talks, cu tema „Unlocking Private Capital and Funding For Societal Value”, dedicat antreprenorilor, investitorilor, precum și inovatorilor sociali, care va avea loc în București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Evenimentul se va desfășura în data de 1 octombrie 2024, de la ora 10:00, la Impact Hub Bucharest (Strada Tudor Arghezi 8-10, clădirea Unimed). Cei care vor să participe la eveniment trebuie să dețină un bilet pentru How to Web Conference 2024 sau se pot înscrie AICI.

Scopul evenimentului este să deschidă conversații despre modul în care investitorii de impact și antreprenorii sociali care caută finanțare găsesc cele mai bune căi de colaborare pentru a genera efecte pozitive în societate.

Organizatorii urmăresc să includă și componenta de valoare socială și de impact în dezbaterea generală despre atragerea finanțărilor pentru startup-uri. Investițiile care evaluează și impactul afacerilor, dincolo de componentele financiare, sunt cele care vor să producă schimbări fundamentale în modul în care acele startup-uri își validează strategiile de business.

„Ecosistemul de startupuri din România are nevoie să treacă la nivelul următor, să urmărească impactul generat de afacerile lor. O afacere de succes înseamnă și calibrarea ei în comunitate, care să se traducă, dincolo de profit, în a face bine. De aici și lansarea programului de accelerare Impact Creators, alături de partenerii noștri PurposeTech, prin care căutăm antreprenori care știu să creeze aceste lucruri. Iar Impact Centric Talks este un moment important pentru a implica ecosistemul în discția generală”, a spus Oana Craioveanu, Cofondatoare Impact Hub Bucharest.

Agenda evenimentului

10:00 – 10:30 - Înregistrare participanți, check-in & warm-up networking

- Înregistrare participanți, check-in & warm-up networking 10:30 – 10:35 - Welcome note: Adina Cretu | Jobful & How to Web

- Welcome note: Adina Cretu | Jobful & How to Web 10:35 – 10:50 - Irina Mișca | European Women in VC & Fortech: ”Understanding the state of impact investment”(Keynote)

- Irina Mișca | European Women in VC & Fortech: ”Understanding the state of impact investment”(Keynote) 10:50 – 11:05 - Oana Craioveanu | Impact Hub Bucharest & Fred Fous | PurposeTech: (Program showcase: Impact Creators)

- Oana Craioveanu | Impact Hub Bucharest & Fred Fous | PurposeTech: (Program showcase: Impact Creators) 11:05 – 11:55 - Panel ”Bridging the impact gap - the funding side”: Andrew Gray | Tilia Impact Fund, Margit Mayr | ERSTE Social Finance, Iulia Tudor | Ascension VC & Alma Ventures. Moderator: Adina Crețu | Jobful & How to Web

- Panel ”Bridging the impact gap - the funding side”: Andrew Gray | Tilia Impact Fund, Margit Mayr | ERSTE Social Finance, Iulia Tudor | Ascension VC & Alma Ventures. Moderator: Adina Crețu | Jobful & How to Web 11:55 – 12:10 - Coffee break

- Coffee break 12:10 – 13:00 - Panel ”Impact founders”: Evelina Necula | Kinderpedia, Silvia Duță | Curiera Transport Solutions. Moderator: Linda Vasilescu | Impact Hub Vienna

- Panel ”Impact founders”: Evelina Necula | Kinderpedia, Silvia Duță | Curiera Transport Solutions. Moderator: Linda Vasilescu | Impact Hub Vienna 13:00 – 13:15 - Sonia Oprean | Synerb & MarcKeynote: ”Nurturing Impact Diversity and the Marc Impact Programme” (Keynote)

Vorbitorii din cadrul evenimentului sunt investitori sau fondatori de startup-uri care au know-how valoros în acest domeniu.

Impact Centric Talks este realizat de How to Web și Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu Fundația ERSTE și Marc, împreună cu Tilia Impact Ventures și PurposeTech, cu sprijinul Synerb și AmpliFY ONG.