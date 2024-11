Brașov: Pre-accelerator pentru startup-uri tech, cu investiții de la business angels și fonduri europene

Antreprenorii și investitorii se pot înscrie la un pre-accelerator de afaceri brașovean, în care startup-urile de tehnologie și mediu pot obține finanțări și validare, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Înscrierile la Arena Ursilor Brașov se fac AICI, până pe 30 noiembrie 2024. Sunt așteptate startup-uri de IT, Tehnologie și Mediu. Doar 12 startup-uri din România vor fi acceptate să participe. Vor fi 3 cohorte a câte 4 startup-uri.

Investitorii, reprezentanții fondurilor de investiții și business angels pot cumpăra de AICI un tichet de investitie la Arena Urșilor 2024, în valoare de 1.000 EUR, și își vor alege unu dintre cele 12 startup-uri selectate în pre-accelerator, să îi acorde investiția. ProAfaceri Romania spune că va facilita investiția nemijlocită către startupul ales. Astfel, investitorul care cumpără un tichet de investiție devine BBB – Be the Big Bear

Evenimentul-concurs „Arena Urșilor” va avea loc pe 5 decembrie 2024 de la ora 17.30, la hotel Radisson Blu Aurum, Brasov. Participarea la eveniment și înscrierea la concurs sunt gratuite.

Organizatorii recomandă tuturor participanților să își protejeze ideile de afaceri folosind serviciul OSIM denumit „PLICUL cu Idei”, un serviciu rapid și ieftin care le asigura preemțiune asupra ideii de afaceri.

Ce este Arena Ursilor

Lansat încă din anul 2010, „Arena Ursilor powered by ProAfaceri Romania” este un pre-accelerator de afaceri national dezvoltat la Brașov, care și propune să încurajeze antreprenoriatul, să motiveze antreprenorii să își expună public proiectele de afaceri și să găsească sprijin pentru dezvoltarea lor, dar și să conecteze mediul de afaceri cu resurse, oportunitati, mentori, investitori, piețe.

Este un eveniment independent de public pitching cu acces la finanțări de tip seed și early-stage pentru proiecte antreprenoriale aflate la început de drum.

De asemenea, este un proiect în care investitorii pot participa pentru a sustine startup-urile înscrise in competitie in proiectul „BBB - Be the Big Bear” – investitii sindicalizate catre startup-uri.

Reprezentantii start-up-urilor vor sustine public afacerea lor, atât in fata „ursilor”, cat si a publicului, urmând sa primeasca feedback si/sau finantare pe loc.

Pre-acceleratorul are în vedere 3 domenii principale- IT, Tehnologie si Mediu - si oferă acces la aceste verticale de business către mentori, finanțatori, modele de afaceri, fonduri de investitii din România si din strainatate.

Startup-urile inscrise vor primi validare publica imediat si vor putea atrage investitii de la ursii aflati in competitie sau de la alți investitori. De asemenea, vor avea expunere publica si parteneriat cu ProAfaceri Romania pt scalarea afacerii lor la nivel national si international. Partenerii de la Camera de Comert si Industrie Brasov, Camera de Comerț România – Luxemburg și CFAB - Clubul Francofon de Afaceri din Brasov, precum și asociatiile de afaceri partenere își propun să susțină startup-urile de la Arena Ursilor pentru a se conecta cu investitori din România, Franța sau Luxemburg si de a le sprijini impreuna cu ProAfaceri sa participe la evenimente dedicate startup-urilor si investitorilor.

Beneficii pentru startup-urile care vor fi admise la Arena Urșilor 2024:

Vor putea accesa granturi de 100.000 euro pentru afaceri sociale printr-o finantare cu fonduri europene. Bogdan Micu – un cunoscut antreprenor brașovean, cu activitate pe 3 continente, este pregătit să investeasca în startup-uri care se potrivesc profilului său investițional. Oportunitate de investiție sindicalizată pusă la dispoziție de ProAfaceri, colectand tichete de investitii de la diversi „bear angels” si fonduri de investitii care fac echipă pentru sustinerea startup-urilor. Acces la comunitati de afaceri, investitori din tara si din strainatate, comunitati profesionale dedicate (Digital România, MyidEA, FDS) si camere de comert si asociatii de afaceri internationale. Promovarea startupului pe diferite canale media Obtinerea de feedback profesionist rapid, punctual, eficient, 360 grade. Pitching-mentoring cu un antreprenor brasovean experimentat in sesiuni de start-up pitching in tara si in strainatate: Londra, Luxembourg, Malmo, Copenhaga, Bucuresti (peste 5 milioane EUR strânși) - Mihai Gheza, CEO și cofondator al startup-ului Machinations. Conectare reala la piata, validare idei si echipa Aport la educatie financiara si antreprenorială.

Juriul este format din profesioniști în antreprenoriat, finanțări și mentorat de afaceri: