[P] Strugurii Big Data: dulci la nivel global, cam acri pentru România

În fiecare minut*, în SUA, se folosesc 4.416.720 GB de date de internet. Cantitatea imensă de date generată aduce sume colosale companiilor care se folosesc de analiza Big Data pentru a-și ghida business-ul. În Romania, însă, utilizarea de Big Data pentru Business Analysis e încă o raritate. În plus, cu câteva excepții, aceste servicii nu sunt puse la dispoziția business-ului local decât de către jucători externi.

Pentru fiecare persoană care închide telefonul, e o altă persoană în partea opusă a lumii care abia își deschide smartphone-ul. Cantitatea de date noi generate în fiecare minut în SUA, de exemplu, e colosală: se trimit 18.100.000 de sms-uri, se descărca 390.030 de aplicații, Giphy rulează până la 4.800.000 de gif-uri, utilizatorii Instagram postează 277.777 de stories, pe Netflix se consumă 694.444 de ore de video și pe YouTube se urmăresc 4.500.000 de videoclipuri.

Livada e plină de Big Data, doar puțini culeg în România

Zilnic se trimit 294 miliarde de e-mail-uri la nivel global. Până în 2025, vom produce zilnic 463 EB (unde un EB e 1000 de biți la puterea a 6-a). Ritmul exponențial cu care crește cantitatea de informații disponibile pentru analiză a făcut din domeniul de Big Data și AI un partener constant pentru dezvoltarea afacerilor, pentru aplicarea de politici sociale sau securitate națională.

În Romania, însă, furnizorii locali de analiză de Big Data, precum Spark OneData – un proiect curajos de AI și analiză de Big Data, sunt la stadiul de pionierat. Nevoile pieței sunt suplinite, în lipsa unei oferte mai ample, de organizații externe ca Oracle. Nu e chiar de mirare, potrivit datelor unui studiu întocmit de Codecool şi Brainspotting, din Silicon Valley-ul Europei lipsesc 15.467 de oameni din industria IT în fiecare an, cu un total de 37.031 de profesionişti IT plecați din România în ultimii 20 de ani, dintre care 30% sunt în SUA şi Canada, 60% în Europa (13% numai în Marea Britanie), iar restul de 10% în ţări asiatice şi în alte zone.

Cine folosește Big Data în Romania?

Principalii utilizatori de Big Data sunt în sectorul guvernamental, unde securitatea națională, cybersecurity și siguranță publică au mult de câștigat, dar și în proiectele guvernamentale derulate în vederea îmbunătățirii capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale instituțiilor publice.

Pe locul doi sunt operatorii mari tehnologici, de Telecom, IT și Banking, urmați de diverși procesatori de date mai mici, care se folosesc de Big Data indirect: agenții de Marketing și publicitate.

Spark OneData

Spark OneData este prima platformă integrată de procesare și analiză „Big Data” din România, în care datele sunt ușor de captat din orice fel de surse, și pe care se pot face analize pentru a descoperi clasificări și relaționări între date. De asemenea, Spark OneData oferă posibilitatea de a lucra cu datele în mod vizual, elimină barierele impuse de cunoașterea tehnologiilor specifice „Big Data” și furnizează astfel utilizatorilor un nou mod de interpretare și analiză a datelor.

Proiect co-finanţat din Fondului European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

