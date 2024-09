Antreprenoarea din UK care vrea schimbare: Cum speră să creeze un spațiu sigur pentru fondatoarele care vor să atragă finanțări

O tânără antreprenoare din UK lansează o platformă pentru fondatoarele de startup-uri care vor să atragă finanțări și cu care își propune să creeze un spațiu sigur pentru ele.

Brooke Andrews a fondat în 2020, la Londra, alături de alți doi antreprenori, Georgie Hyatt și Charlie Knowles, Rotaro, un fel de marketplace cu haine de lux ce pot fi închiriate. În 2022, startup-ul a ridicat o finanțare de la fondul de investiții britanic Simple.Capital, dar suma nu a fost dezvăluită, potrivit datelor de pe CrunchBase.

Antreprenoarea, care locuiește acum în Lisabona, spune că atunci când a început să caute finanțare pentru business-ul său a trecut printr-o experiență „foarte comună” în rândul fondatoarelor.

Andrews susține într-un interviu pentru publicația Sifted că pe parcursul ridicării rundei de investiții a fost hărțuită sexual și agresată de un investitor care a abuzat de poziția sa de putere. Tânăra nu a dorit să dezvăluie identitatea investitorului, dar menționează pentru sursa citată că nu este vorba despre cineva care a susținut Rotaro.

Fondatoarea susține că prin noul său proiect vrea să vină în sprijinul antreprenoarelor care au trecut printr-o experiență similară.

„Nu ne interesează să dăm nume sau să blamăm pe cineva, și nu este vorba despre cancel culture, ci despre explorarea unei imagini exacte a experienței fondatoarelor în timpul strângerii de finanțări”, spune ea pentru Sifted.

Safe Raise folosește chestionare aninome prin care află cum a fost pentru fondatoare procesul de obținere de finanțări. Chestionarul include și întrebări despre percepțiile lor despre putere și siguranță, precum și despre situații de hărțuire și agresiune.

Brooke Andrews spune că după colectarea datelor are de gând să lanseze un program educațional pentru investitorii de capital de risc și business angels și să le ofere certificări Safe Raise. Antreprenoarea speră să găsească 5 fonduri de venture capital care vor să creeze spații mai sigure pentru femei, ca partea a inițiativei.

Brooke Andrews și-a făcut studiile la University College London, fiind licențiată în drept. Tot acolo și-a făcut și masterul, specializarea Dreptul proprietății intelectuale. În același an în care și-a finalizat studiile, 2017, a fondat primul său startup IT, NineTwentyTwo.

În 2019 s-a angajat la Vogue, ca manager de produs. Un an mai târziu a co-fondat Rotaro, iar din 2023 lucrează la MyWardroneHQ, platformă de închirieri de haine, fiind responsabilă de relația cu investitorii.