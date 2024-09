Când începe acceleratorul pentru antreprenorii români din comerțul online eComm Accel 2024

S-a anunțat data de începere a acceleratorului pentru antreprenorii români cu afaceri în comerțul online eComm Accel.

Programul care oferă îndrumare și resurse pentru antreprenorii care vor să-și dezvolte și scaleze afacerile în domeniul e-commere începe pe 16 octombrie 2024.

Reamintim că înscrierile în programul lansat de Institutul de Excelență în Antreprenoriat (idEA) se fac AICI, până pe 10 octombrie 2024. Sunt acceptate atât companii mature cât și proiecte la început de drum.

Acceleratorul este susținut de procesatorul de plăți Netopia, care oferă și burse care acoperă costurile de participare în program pentru firmele la început de drum, care nu dispun de resurse financiare în acest moment.

eComm Accel oferă mentorat, workshop-uri specializate și acces la soluții de finanțare. Vor fi abordate treme precum marketing, strategii de dezvoltare, aspecte financiare, instrumente tech moderne, retenție sau finanțare.

Acceleratorul beneficiază de sprijinul unor mentori și experți precum Felix Crișan, Matei Dumitrescu, Alexia Chirita, Alexandru Agarici, Adrian Zamfira, Alexandru Teodorescu, Cosmin Daraban, Raluca Radu, Horia Grozea sau Cristi Movilă

Programul eComm Accel va fi prezentat, de asemenea, în cadrul side eventului HTW: Beyond the Stage: Wine Down with Investors, care va avea loc pe 2 Octombrie 2024, ora 18.00, la București, Hotspot Workhub și va oferi participanților ocazia de a interacționa direct cu experți și mentori idEA și Netopia, sau lideri ai industriei de eComm, precum și cu investitori precum Roger Blott, Founding Partner Fil Rouge Capital; Felix Crișan, CEO Netopia Payments; Valentin Filip, Managing Partner Fortech Investments; Andrei Dudoiu, CEO Seedblink.