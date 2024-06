420 elevi români, participanți la ateliere de dezvoltare personală, organizate de JA România

În perioada martie-aprilie 2024, 420 elevi din clasele terminale de gimnaziu și liceu au participat la ateliere de dezvoltare personală, menite să le creeze oportunități de autocunoaștere a propriilor aspirații, resurse, competențe și valori, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Atelierele au fost organizate de către organizația nonprofit de educație antreprenorială Junior Achievement (JA) România, în colaborare cu specialiști, în 21 de școli din Municipiul București și alte 11 județe concentrate în regiunile de sud și nord-est, ca parte a proiectului RE-POWER your future.

Aceste activități au reprezentat un răspuns al proiectului față de nevoia de consiliere și motivare a elevilor și au completat experiența de învățare aplicată, creată prin programele JA pentru a explora perspectiva de angajat sau de antreprenor și a pune bazele viitorului profesional.

„Am învățat că pentru a reuși să-ți realizezi visurile este nevoie de multă muncă și determinare. Am învățat că trebuie să am curajul să experimentez, să am încredere în mine, să îmi stabilesc obiective și să caut resurse pentru îndeplinirea lor, fără să mă las descurajat de părerile negative ale celor din jur” - elev participant, Școala Gimnazială Glodenii Gândului, județul Iași.