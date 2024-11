Doar 1% dintre antreprenorii români tech și-au deschis prima lor afacere după vârsta de 45 de ani (studiu)

Jumătate dintre antreprenorii români din sectorul tehnologiei și-au lansat primele lor afaceri înainte să ajungă la vârsta de 25 de ani, relevă un studiu transmis, marți, StartupCafe.ro.

11% dintre antreprenorii tech din România au intrat în afaceri înainte să aibă vârsta de 18 ani, iar 39% dintre ei aveau vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, potrivit studiului „Profilul antreprenorului român în tehnologie”, realizat de EY și Endeavor.

37% dintre antreprenorii români din tech și-au lansat primele afaceri când aveau vârste de 25-35 de ani, 13% - vârste de 35-45 de ani și 1%- peste 45 de ani.

Nivelul de educație este ridicat în rândul î antreprenorilor tech români, 90% dintre ei având cel puțin diplomă de licență. Domeniile predominante de studiu sunt disciplinele tehnice (45%) și finanțele sau economia (29%).

Antreprenorii români din tehnologie demonstrează reziliență și adaptabilitate, vizând adesea piețele internaționale, cu 53% dintre inițiativele lor orientate global. Această orientare internațională subliniază ambiția de a scala și inova dincolo de granițele naționale. Mulți antreprenori acumulează experiență valoroasă de muncă și își completează educația înainte de a-și lansa afacerile, ceea ce le oferă abilități esențiale și o înțelegere cuprinzătoare a dinamicii pieței.

Totodată, ei preferă inițiativele colaborative, datele arătând rate de succes mai mari pentru afacerile fondate de mai multe persoane (80%) comparativ cu inițiativele solo (20%). Abordarea colaborativă îmbunătățește performanța afacerii prin diversificarea abilităților, împărțirea responsabilităților și îmbunătățirea lucrului în echipă, potrivit studiului.

Ca performanțe, 14% dintre antreprenorii respondneți au spus că firmele lor au venituri sub 100.000 EUR pe an, iar 59% au afirmat că firmele lor au venituri peste 500.000 EUR pe an fiecare. De asemenea, 45% dintre respondenți au spus că afacerile lor generează venituri peste 1 milion de EUR.

Clujul a întrecut Bucureștiul la viteza de creștere a antreprenoriatului

Conform studiului, Clujul a întrecut Bucureștiul la viteza de creștere a numărului de acționari sau asociați în firme. În ultimii 10 ani, Bucureștiul a înregistrat o creștere de 35,9% a numărului de persoane cu dețineri în firme, iar Cluj-Napoca a avut o creștere remarcabilă de 66,5%.

Totuși, în cifre absolute, Capitala rămâne orașul românesc cu cei mai mulți acționari sau asociați în afaceri: 379.899 de persoane, în anul 2024. Cluj Napoca are 95.810 acționari sau asociați în firme.

„Aceste orașe beneficiază de ecosisteme economice puternice și instituții academice de renume, care creează medii propice pentru inovație și dezvoltare de afaceri” - comentează autorii studiului.

Provocări și tendințe strategice

În pofida succeselor lor, antreprenorii români din tehnologie se confruntă cu provocări semnificative, în special în obținerea investițiilor externe.

Un procent covârșitor de 95% preferă să-și mențină controlul personal asupra afacerilor lor, „ceea ce poate limita potențialul de creștere din cauza reticenței de a accepta finanțare externă”, susțin autorii studiului.

De asemenea, antreprenoriatul pare să fie influențat de familie și cercurile sociale apropiate, 53% dintre respondenți raportând o conexiune familială sau socială cu antreprenoriatul.

Obținerea finanțării este o provocare semnificativă, majoritatea antreprenorilor bazându-se pe fonduri personale (42%) pentru capitalul inițial, urmate de angel investors (19%) și fonduri de investiții (15%). Experiența în industrie se dovedește crucială pentru succes, 71% dintre antreprenori valorificând cunoștințele anterioare pentru a-și conduce afacerile.