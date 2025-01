Sistemul de operare SteamOS va fi disponibil pe consolele portabile de jocuri video Lenovo

Primele dispozitive altele decât Steam Deck care să folosească sistemul de operare SteamOS vor fi făcute de Lenovo, potrivit TechCrunch.

Valve, compania din spatele magazinului de jocuri video Steam, a sistemului de operare și a dispozitivelor cu același nume, realizează acum parteneriate cu producători terți pentru includerea SteamOS pe alte console portabile de PC gaming.

Prima astfel de consolă va fi Lenovo Legion Go S, prezentată la CES 2025, care are un ecran de 8 inch și două controllere aflate în stânga și în dreapta ecranului. Față de celelalte Lenovo Legion Go, acest dispozitiv nu are stand și nici controllere care se pot detașa.

Consola de jocuri video va fi disponibilă atât cu procesorul de buget nou anunțat, AMD Ryzen Z2 Go, cât și cu Ryzen Z1 Extreme, care este deja folosit pe dispozitivul original Legion Go.

Pe lângă versiunea cu SteamOS, vor exista și unități preinstalate cu Windows 11 pentru jucătorii care vor să joace jocuri video disponibile în abonamentul Xbox Game Pass sau care cer software anti-trișare care sunt disponibile doar pe sistemul Microsoft.

Prețurile de pornire pentru noul dispozitiv Lenovo Legion Go S sunt următoarele:

499 dolari – AMD Ryzen Z2 Go cu SteamOS

– AMD Ryzen Z2 Go cu SteamOS 599 dolari – AMD Ryzen Z2 Go cu Windows 11

– AMD Ryzen Z2 Go cu Windows 11 729 dolari – AMD Ryzen Z1 Extreme cu Windows 11

Versiunea cu Z1 Extreme va fi disponibilă din ianuarie 2025, pe când cele cu Ryzen Z2 Go vor fi disponibile din luna mai a acestui an.

Indiferent de configurație, display-ul de 8 inch are o rezoluție de 1920×1200, cu o rată de refresh variabilă de 120Hz, o baterie de 55Wh, două porturi USB 4 și un slot MicroSD.

Modelele de început vor avea 16GB RAM, pe când varianta de 729 dolari va avea 32GB RAM.

---

Citește și: