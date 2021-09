VIDEO Nexus Gaming, top 100 mondial la Counter Strike: Ce se schimbă odată cu modificarea legii sportului

Gamerii profesioniști ar urma să fie recunoscuți oficial ca sportivi de performanță - la fel ca fotbaliștii, tenismenii sau baschetbaliștii. Autoritățile se pregătesc să legifereze statutul gamerilor printr-o serie de modificări aduse legii sportului, care ar putea intra pe agenda parlamentului în sesiunea din toamna lui 2021. Am stat de vorbă cu Alexandru Ion, fondatorul Nexus Gaming ━ echipă de esports (Counter Strike) din top 100 mondial, care ne-a explicat ce schimbări aduce noul proiect legislativ.

Nexus Gaming, echipa care a reprezentat România la campionate mondiale de esports

StartupCafe.ro: Din ce e formată o echipă de esports?

Alexandru Ion: O echipă de esports seamană foarte mult cu o echipă sportivă tradițională. Are jucători, antrenor, analist, manager, psiholog sau nutriționist ━ în cazul în care avem o echipă ceva mai avansată care are un istoric și buget. Mai sunt tot felul de roluri, precum social media manager și așa mai departe. Foarte important la o echipă de esports sunt sponsorii sau partenerii și evident fanii. Poți să zici că ești o echipă atunci când ai o bază de oameni care te urmăresc cu sufletul la gură.

StartupCafe.ro: La ce competiții ați participat?

Alexandru Ion: Am reprezentat România la campionate mondiale și suntem chiar vicecampioni mondiali. Am fost și în Taiwan, Jakarta, Coreea de Sud. Cumva, noi atunci am reprezentat România ━ deși echipa Nexus s-a calificat local, mai departe a reprezentat România și a fost “naționala României”.

În momentul de față suntem în top 100 la nivel mondial în materie de Counter Strike. Cele mai bune performanțe au fost top 30 în Europa și top 50 în lume. Acum nu suntem în cea mai bună formă a noastră, dar tot suntem acolo.

StartupCafe.ro: Cum ajung gamerii în echipa Nexus?

Alexandru Ion: Facem headhunting. Nexus cred că e cea mai dezvoltată echipă din România la ora actuală și a fost în ultimii ani.

Noi mergem pe headhunting, nu prea primim aplicații. În general recrutăm jucători atunci când îi remarcăm în piață.

Modificarea legii sportului: Gamerii profesioniști devin oficial sportivi

StartupCafe.ro: Ce se schimbă odată cu modificarea legii spotului?

Alexandru Ion: Eu sunt mai degrabă specializat pe zona de business și antreprenoriat. Într-adevăr, mi-a luat 6 ani de zile ca să îmi dau seama care e treaba cu antreprenoriatul și acum trebuie să mă adaptez la noua realitate, dar pe de o parte, e absolut firesc. Asta se întâmplă în orice industrie când e la început.

Nu cred că va fi vorba de o reglementare care să sufoce industria, ci mai degrabă o zonă de recunoaște. Noi chiar asta ne dorim, să fie recunoscut sportul electronic ca o formă de sport.

Așa e în țările dezvoltate. Faptul că în Franța esports este recunoscut și PSG are și divizii de echipe de esports le dă foarte multă încredere partenerilor, sponsorilor și chiar jucătorilor.

Imaginează-ți care e moralul unui jucător care e professional athlete versus moralul unui jucător din România care e ținut pe un contract de referent marketing, drepturi de autor sau mai știu eu ce.

Suntem un S.R.L., avem mai multe obiecte de activitate ━ noi în cadrul aceleași firme facem și producție video și prestăm servicii de marketing. Suntem un simplu S.R.L., îl găsești pe listafirme (n.r. website destinat informării cu privire la firmele din România), noi tot ce facem, facem în zonă de 100% legal.

Acum depinde care va fi forma finală a legii care va trece. Am înțeles, cum am văzut-o ultima oară era flexibilă. Puteai și din punctul de S.R.L., dar dacă va fi nevoie să ne facem club sportiv, ne facem club sportiv.

StartupCafe.ro: Crezi că se va schimba perspectiva părinților în privința copiilor care practică esports?

Alexandru Ion: Cred că se va schimba perspectiva tuturor, inclusiv a părinților mei. O să se schimbe perspectiva tuturor și aici mă refer și a partenerilor ━ poate vor fi mai puțini reticenți să intre în zona asta. În momentul în care va fi recunoscut o să-și dea seama că e o chestie serioasă, de amploare.

Va fi mai degrabă ca un catalizator care va accelera creșterea sportului electronic - cumva să ajungem și noi la nivelul țărilor mai dezvoltate. Mă refer la Franța, Statele Unite.

Nu știu dacă o să ajungem chiar la nivelul Coreei de Sud, că acolo s-a inventat esports-ul și sunt destul de vizionari din punctul acesta de vedere, dar sper să accelerăm dezvoltarea industriei până când ajungem la un nivel mai ridicat.

Sigur, esports-ul oricum ar fi, a crescut. Și noi oricum ne vedeam de treabă și am fi ajuns acolo poate în 10 ani. Acum dacă avem noroc de această recunoaștere care să nu sufoce industria și să nu ne bage tot felul de politici și proceduri și criterii adiționale ca să ne facem treaba, sperăm ca ritmul de dezvoltare să fie unul mai accelerat.

