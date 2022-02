[P] Start Up Nation 2022 - Cum scrii singur un proiect de fonduri europene

Ce este StartUp Nation?

Start-Up Nation – probabil cel mai asteptat program de finantare de catre persoanele care doresc sa dezvolte o afacere de la zero. Programul se adreseaza firmelor din toata tara, care au o vechime de cel mult 3 ani de zile. Daca doresti sa infiintezi o societate sau daca detii deja una si nu are mai mult de 3 ani fiscali consecutivi, atunci acest program este pentru tine.

Programul urmareste stimularea infiintarii intreprinderilor mici și mijlocii, denumit “Start-up Nation – Romania” si a fost lansat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat avand ca obiectiv incurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetatenilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Suma care poate fi accesata prin acest program

200.000 lei,cofinantare intre 5% si 15%

Cheltuieli Eligibile

Achizitionare echipamente, mijloace de transport, mobilier, dotari, calculatoare si alte echipamente IT

Plata salarii, chirii, utilitati

Website, software, licente, brevete, franchize

Consultanta, proiectare

Nota: Pentru a maximiza punctajul cel putin 140.000 lei trebuie sa fie alocati spre echipamente, utilaje si soft, iar restul pot fi folositi la salarii, utilitati, chirie, etc

Ok, deci acesta este programul, acum haideti sa vedem cum scriem proiectul de fonduri europene Start Up Nation.

Pasi scriere proiect de fonduri europene pentru a accesa StartUp Nation

Pasul 1. Citeste Ghidul Solicitantului

Orice Linie de Finantare are un Ghid al Solicitantului, sau o Procedura de Implementare. In cazul nostru StartUp Nation 2022 nu are inca un Ghid al Solicitantului. Dar poti sa il citesti pe cel din ultima editie. Vor aparea modificari bineinteles, dar important este sa incepi sa lucrezi la proiect din timp, asadar citesti acum Ghidul Solicitantului pentru editia precedenta. Il citesti o data. Fii atent la criteriile de eligibilitate, asigura-te ca a) esti eligibil, b) SRLul cu care doresti sa aplici este eligibil (sau vei infiinta un SRL nou); c) codul CAEN pentru activitatea pe care doresti sa o demarezi este eligibila; d) cheltuielile pe care vrei sa le faci sunt eligibile, adica daca poti cheltui fondurile europene asa cum ti-ai propus, sau cum ai nevoie pentru implementarea afacerii. Iti recomand sa parcurgi Ghidul Solicitantului cu mare atentie si sa identifici nu doar conditiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, bugetul, grila de punctaj DAR cel mai important angajamentele beneficiarului pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

Daca esti eligibil poti trece la pasul urmator.

Pasul 2. Citeste Modelul de Plan de Afaceri, respectiv Anexa1_ModelPlandeAfaceri

Adica lecturezi acest document. Nu il completezi deocamdata. Dupa lecturare iti vei face o idee despre ce va trebui sa scrii in Planul de Afaceri.

Pasul 3. Daca ti se pare prea greu fa un curs. Daca nu, mergi la pasul 4.

Daca ti s-a parut greu ai rabdare. Va fi mai simplu dupa ce te apuci de treaba. Daca ti s-a parut imposibil atunci fa un curs: de exemplu Curs fonduri europene StartUp Nation. Un curs de scriere proiecte te ajuta sa te organizezi , eventual iti da si niste machete cu care sa iti faci Contul de Profit si Pierdere, oricum te directioneaza un pic si iti face munca mai usoara. In plus mai primesti si niste modele de plan de afaceri. Cand alegi ce curs sa faci tine cont de urmatoarele: trainerul sa fie consultant sau sa aiba experienta in scriere si implementarea de proiecte, cursul sa fie specific pe scriere de proiecte pe Start Up Nation si nu pe alte linii de finantare.

Pasul 4. Acum ne apucam de treaba.

Bun, acum ai terminat cu lecturatul si e timpul sa te apuci de treaba. Asadar hai, curaj!

Intai fa un sumar al proiectului. Stabileste:

Ce afacere vrei sa demarezi In ce localitate iti vei desfasura activitatea Care va fi codul CAEN pe care vei activa Care sunt obiectivele Ce vei vinde – si la ce pret – care vor fi veniturile Cat te costa materia prima si care sunt celelalte cheltuieli lunare/anuale/de demarare De cati angajati ai nevoie Cum te vei diferentia de concurenta Ce ai nevoie sa cumperi ca sa poti demara afacerea?

Ce scrii la punctele 1-9 nu trebuie sa depaseasca o pagina, deci iti faci o structura a proiectului foarte pe scurt. Dupa ce te-ai asigurat ca societatea si domeniul de activitate ales de catre tine sunt eligibile pe proiect urmatorul pas este evaluarea corecta a afacerii din punct de vedere profit – pierdere, afacerea trebuie sa fie gandita ca una profitabila si care se poate sustine pe o perioada lung de timp (pct 5-pct 6).

Pasul 5. Mai citeste o data Ghidul Soliciantului, apoi Planul de Afaceri si Grila de Punctaj

Dupa ce ai facut schita proiectului mai citeste o data Ghidul Solicitatului, Planul de Afaceri standard (adica modelul necompletat) si Grila de Punctaj. Cu siguranta iti mai dai seama de cate ceva si vrei sa modifici scheletul proiectului (cel facut la Pasul 4.) Foarte important: da, pasul acesta este unul dintre cele mai importante. Va dura, va fi plictisitor dar este necesar, mai ales daca nu ai mai facut proiecte de fonduri europene pana acum. Crede-ma merita. De ce, te intrebi? Pentru ca inevitabil dupa ce scrii tot planul de afaceri va trebui sa mai citesti Ghidul Solicitantului/ Grila de Punctaj o data sa te asiguri ca proiectul e in concordanta cu procedura. Si daca iti dai seaman atunci ca ai gresit ceva, o iei de la 0. Si e mai simplu sa modifici o pagina decat 30.

Pasul 6. Decide daca iti faci singur previziunile financiare sau gasesti un contabil

Pentru a trece de acest pas trebuie sa te cunosti pe tine. Daca esti contabil de meserie eu iti sugerez sa iti faci sngur previziunile. Previziunile sunt: Contul de Profit si Pierdere, Balanta, Fluxul de numerar. Daca nu esti atunci sau faci un curs (vezi mai sus Pasul 3) unde pe langa ca inveti sa faci planul de afacere mai primesti si o macheta/aplicatie de generare a previziunilor financiare. Sau mai bine faci un curs de fonduri europene pentru incepatori, de exemplu acesta: Curs Fonduri Europene Incepatori si dupa aceea il faci si pe cel de scriere proiecte. Sau gasesti un contabil sa iti faca previziunile financiare.

Pasul 7. Faci previziunile financiare

La acest pas faci previziunile financiare/ sau ti le face un contabil. Ai grija la Fluxul de numerar, nu trebuie sa fii pe minus in nici o luna. Ai grija la Contul de Profit si pierdere, trebuie sa arate ca vei fi pe profit. Si Balanta trebuie sa bata. In urma scrierii previziunilor vei mai modifica scheletul proiectului (cel de la Pasul 4).

Pasul 8. Scrii Planul de Afaceri

Da, stiu ca ai fi vrut sa incepi cu pasul acesta, dar crede-ma e bine ca ai asteptat. Acum scrii planul de afaceri.

Elementul cheie al dosarului de finantare este Planul de Afaceri, care poate duce la succesul demersului de obtinere a fondurilor europene nerambursabile sau la esecul acestuia. Business planul trebuie sa fie clar, coerent, bine structurat, sustinut de proiectiile financiare si de studiile de piata si analiza cost-beneficiu. Este necesar sa te asiguri ca Planul de Afaceri este elaborat conform cerintelor din Ghidul Solicitantului, astfel incat sa nu existe neconcordante.

Planul de Afaceri trebuie sa contina informatii relevante despre afacere, cum ar fi motivatia afacerii, context, justificare, puncte tari si slabe, oportunitati si amenintari. De asemenea, va trebui sa identifici obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice care va trebui sa fie corelate cu activitatile proiectului. Obiectivele trebuie gandite SMART, cu alte cuvinte S – specific; M – masurabil; A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – incadrat in timp. Asigura-te ca obiectivele tale iti permit desfasurarea tuturor activitatilor necesare pe proiect si ca le incadrezi corespunzator in timp pe Diagrama Gantt, astfel incat sa nu risti sa ajungi in incapacitate de indeplinire a angajamentelor pe proiect.

Asigura-te ca atingi toate informatiile importante despre proiect, precum concurenta, furnizori, potentialii clienti, strategia de marketing, promovare, riscuri.

O atentie sporita iti recomandam sa o ai fata de buget si de previziunile financiare, acestea trebuie sa fie realiste cu media pietii daca vorbim de oferte de pret si realizabile daca vorbim de Cifra de Afaceri pentru urmatorii 3-5 ani.

Pasul 9. Infiintezi Firma (daca nu ai facut-o pana acum)

Inainte de a depune dosarul pentru infiintarea societatii trebuie sa verifici disponibilitatea numelui (se poate face online sau la sediul ONRC), si sa rezervi numele (doar la ONRC). Trebuie sa hotarasti ce forma juridica preferi, cea mai uzuala pentru accesarea StartUp Nation fiind SRL (Societate cu Raspundere Limitata).

Dupa gasirea si rezervarea numelui, documentele/ formularele pe catre trebuie sa le depui la ONRC sunt:

Cerere de Inregistrare societate. Anexa 1 si Anexa 2. Daca este cazul – Declaratii Model 1 pentru persoane juridice care nu desfasoara activitati la sediul social ; sau Model 2 care specifica respectarea legislatiei. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei. Daca se foloseste o denumire care apartine/a apartinut altei firme, atunci este necesar acordul pentru utilizarea denumirii. In cazul asociatilor unici este necesara Declaratia ca acesta este asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata. Actul Constitutiv (ONRC ofera serviciul de elaborare a actului constitutiv). Document care sa ateste dreptul de folosinta a spatiului sediu social. Cerere Inregistrare document care atesta ca sediul social nu a fost instrainat. Declaratie sediu social. Dovezile privind efectuarea varsamintelor subscrise (pentru aporturi in numerar: foaie de varsamant / ordin de plata / chitanta CEC; pentru aporturi in natura subscrise la capitalul social: facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor mobile, inclusiv certificatul de sarcini a acestor bunuri). Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura (pentru imobile este necesar si certificatu constatator al sarcinilor de care sunt grevate). Declaratii persoane care urmaza sa devina fondatori. Acte identitate persoane care vor fi fondatori. Specimene de semnatura. Cetatenii straini sau reprezentantii acestora vor trebui sa dea o declaratie. Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratie privind plata tarifului legal. Dacă este cazul: actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor; avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinta.

Toate aceste formulare / documente le gasiti pe websitul ONRC la sectiunea Inmatriculari – selectati Persoane Juridice.

Pasul 10. Verifici, Actualizezi si Finalizezi

Inainte de epunere mai verifici o data planul de afaceri, corectezi greseli de ortografie, mai faci ajustari de aranjare in pagina, etc.

Succes la depunere!