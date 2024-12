Hub de inovație din România, premiat la nivel european

Iceberg Plus, hub-ul EIT Manufacturing RIS din România, a fost desemnat „Cel mai performant Hub EIT RIS 2023” de către Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Premiul a fost acordat pe baza unei evaluări a performanțelor și impactului celor 90 de hub-uri EIT din întreaga Europă, indiferent de domeniul de activitate, a precizat Iceberg Plus, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Distincția, oferită în cadrul celei de-a treia ediții a Conferinței Anuale a Hub-urilor RIS, confirmă rolul strategic al Iceberg Plus în sprijinirea inițiativelor de inovare, colaborării între industrie, educație și cercetare, precum și a procesului de transformare digitală și ecologică.

Premiul subliniază contribuția Iceberg Plus la atingerea și depășirea obiectivelor de inovare, sustenabilitate și competitivitate stabilite de EIT și Uniunea Europeană. De asemenea, reflectă impactul generat prin colaborarea cu parteneri locali și internaționali și recunoaște munca echipei Iceberg Plus în sprijinirea dezvoltării regionale și promovarea inovației.

Iceberg Plus este un partener activ în cadrul rețelei EIT prin intermediul EIT Manufacturing și EIT Urban Mobility, cu planuri de extindere către mai multe sectoare. Hub-urile locale EIT coordonate de Iceberg Plus sprijină dezvoltarea sustenabilă, digitalizarea, transferul tehnologic și accesul la finanțare pentru diverse sectoare.

Printre realizările semnificative ale hub-ului EIT Manufacturing coordonat de Iceberg Plus se numără:

Această recunoaștere evidențiază poziția Iceberg Plus ca un centru esențial pentru inovare, atât în România, cât și la nivel european.

„Suntem foarte bucuroși să primim acest premiu, care arată că munca noastră are un impact real pentru industrie, comunități și beneficiarii noștri – startup-uri, IMM-uri, instituții academice și administrațiile publice locale. Este o motivație importantă să continuăm să dezvoltăm soluții relevante care să răspundă nevoilor actuale. Iceberg Plus, hub-ul oficial EIT Manufacturing RIS din România încă din 2020, promovează inovația, educația și transferul tehnologic. Prin activitatea noastră, sprijinim companiile să adopte soluții digitale și sustenabile, contribuind la crearea unui ecosistem competitiv și sustenabil în Europa,” a declarat Raluca Lucăț, Coordonator al EIT Manufacturing RIS Hub Romania, la Iceberg Plus.