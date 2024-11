Noi fonduri UE de max. 200.000 EUR pentru fermierii români, să-și ia echipamente de irigații - Ghidul propus de AFIR

Fermierii români care sunt membri ai unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigatii (OUAI) vor putea accesa ajutoare de până la 200.000 de euro pe proiect, pentru sisteme de irigații în ferme, printr-o linie de fonduri europene scoasă, marți, în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

AFIR a lansat în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului 4.1.1 - achiziții simple de echipamente pentru irigații, finanțate prin submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Cei interesați pot contribui cu propuneri de îmbunătățire a ghidului, până la data de 25 noiembrie 2024, la e-mail consultare@afir.info .

Fermierii eligibili vor putea obține fonduri nerambursabile în proporţie de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, indiferent de dimensiunea fermei și de tipul beneficiarului și nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar. Intensitatea se va putea majora cu câte 20% suplimentar, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%. Astfel, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție minimă de 10%-50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili sunt fermierii care sunt membri ai unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigatii și care sunt organizați ca PFA, SRL sau altă formă juridică. Sunt excluși de la finanțare fermierii care sunt persoane fizice neautorizate.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra astfel:

În etapa de evaluare, în baza documentului emis de OUAI care atestă calitatea solicitantului de membru OUAI și a verificărilor în ONRC, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăsește în una din categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare, menționate mai sus.

În etapa de contractare, în baza certificatulului care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale verificat de experții AFIR în PATRIMVEN, şi a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante locale prezentate la semnarea contractului.

Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO; iar în cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea Planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii Cererii de sprijin pentru aceasta submăsură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimensiunea minimă, la depunerea Cererii de finanțare, trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească 100 000 euro SO;

Dintre cheltuielilie eligibile pentru care se poate obține finanțare se numără înființarea şi/ sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei.

Vor putea fi achiziționate echipamente pentru irigații ce nu necesită lucrări de construcții montaj respectiv: