Digitalizarea IMM: Când se lansează fondurile UE pentru firmele românești non-IT, din PNRR (ministrul Boloș)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urmează să lanseze programul de digitalizare a IMM-urilor non-IT în decembrie 2022, dar înscrierea la fondurile europene de câte 20.000-100.000 EUR va începe fie înainte, fie după după 1 ianuarie 2023, a declarat, luni, ministrul Marcel Boloș, pentru StartupCafe.ro.

El nu a exclus nici posibilitatea ca beneficiarii să fie puși să se înscrie încă din decembrie 2022.

„Prioada de consultare publică s-a încheiat pe 18 noiembrie, am consolidat ghidurile solicitantului, am lămurit toate observațiile care mai erau formulate la ghid, săptămâna care s-a încheiat. În cursul zilei de astăzi (luni, 5 decembrie 2022- n.r.) urmează să stabilim calendarul. În acest an vom lansa ghidul solicitantului și apelul de proiecte - s-ar putea să fie și varianta aceasta în care lansăm apelul de proiecte cu deschidere de anul viitor, după cum există și varianta să-l lansăm anul acesta, dar asta o să discut cu colegii mei și, în funcție de cum o să avem analiza făcută și din punctul de vedere al timpului, al sărbătorilor, a ceea ce am promis. Noi ne-am angajat ca în acest an să lansăm apelul de proiecte - poate fi depunerea după data de 1 ianuarie - ne vom ține de cuvânt” - a declarat, pentru StartupCafe.ro, Boloș.