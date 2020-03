Beneficiari de fonduri Start-Up Nation și Start-Up Plus cer statului păsuiri, pe fondul restricțiilor anti-coronavirus COVID-19. Primele măsuri oficiale la fondurile europene și naționale

Firmele Start-Up Plus și Start-Up Nation cer păsuiri

În cadrul POCU au fost finanțate și proiectele România Start-Up Plus și Diaspora Start-Up, prin care au fost deschise 8.700 de firme. Aceste firme, schema de minimis, au obligația să creeze și să mențină minimum 2 locuri de muncă. După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create. Aceasta este obligația pentru noii patroni formați în POCU.

În grupul de Facebook POSDRU/POCU, deja a apărut o propunere prin care se cere Ministerului Fondurilor Europene posibilitatea ca firmele afectate să poată înjumătăți normele de lucru, având în vedere scăderea afacerilor în această perioadă.

„Posibilitatea reducerii normelor de lucru sub nivelul celor precizate in Planurile de afacere pentru STARTUP urile subventionate. La acest momemnt exista situatii critice la nivelul Startupurilor a caror activitate este efectata de masurile luate contra COVID-19. Reducerea normelor de lucru ar sprijini mentinerea locurilor de munca fara sa puna presiune pe angajator. Altfel riscam ca din cauza panicii sa avem firme inchise sau lasate balta”, a scris Melinte Natalia Aurora, membră a grupului de Facebook POSDRU/POCU.

De asemenea, consultantul Andrei Linu a propus prelungirea duratei de implementare dincolo de perioada maxima prevazuta de ghiduri. Ela arătat că proiectele cum sunt cele din cadrul România Start-Up Plus „nu pot fi pur si simplu suspendate, pentru că asta ar afecta miile de startup-uri finantate din minimis”.



Ce măsuri se cer la Start-Up Nation

Și patroni care au beneficiari de finanțări de la bugetul de stat din programul guvernamental Start-Up Nation cer acum păsuiri la angajarea lucrătorilor asumați și menținerea locurilor de muncă cu normă întreagă. Reamintim că la ediția 2018/2019 a programului firmele calificate la finanțare au promis de la 4 locuri de muncă în sus.

Cele mai afectate par a fi acum firmele din domeniul HoReCa, mai ales cele care activează în afacerile cu organizarea de nunți și botezuri.

„Ne aflam intr-o situatie cu care lumea nu s-a mai confruntat. Ma adresez celor care au accesat fonduri si si-au asumat un anumit numar de angajati. Nu ar trebui oare facut un fond comun sa contactam autoritatile competente sa putem sa reducem numarul de angajati? Consider ca trebuie luat un numar de masuri din partea guvernantilor pentru a salva ce se poate salva din mediul economic. In momentul de fata industria HoReCa este cea mai afectata si orice previziuni financiare sau calcule s-au facut inainte de aceasta criza mondiala nu se mai aplica. Ma gandesc totusi la unele clauze contractuale la accesarea de fonduri care ar trebui eliminate sau inlesnite pentru a nu ne afla in curand in situatia in care va exploda numarul somerilor”, a scris Radu Hava, un antreprenor Start-Up Nation, pe grupul de Facebook dedicat acestor beneficiari.

Reamintim că miercuri, 11 martie, Comitetul pentru Situații de Urgență a decis suspendarea până la data de 31 martie 2020 a evenimentelor culturale și de divertisment la care sunt prezenți peste 100 de persoane, în spații închise.