Start-Up Nation 2020: Reacțiile antreprenorilor la intențiile anunțate de ministru la StartupCafe.ro

Intențiile anunțate, la StartupCafe.ro, de ministrul Virgil Popescu de introducere a unor noi condiții și proceduri în programul Start-Up Nation, ediția 2020, și controalele demarate la Start-Up Nation 2018-2019 au stârnit reacții pro și contra din partea antreprenorilor și a consultanților pentru finanțări.

Am selectat câteva reacții de pe Facebook, de pe pagina StartupCafe.ro și din grupurile de antreprenori.

Ionel Burtea, un antreprenor tânăr, dar cu experiență, crede că într-o edișie a treia a Start-Up Nation ar trebui să se intrducă oblgatoriu cursuri de antreprenoriat, așa cum a susținut și ministrul Popescu, în interviul acordat StartupCafe.ro, săptămâna trecută.

„Un curs obligatoriu! Interviul cu un angajat care nu a avut în viața lui un SRL?”, a scris Ionel Burtea într-un comentariu pe pagina de Facebook a StartupCafe. Ionel Burtea este cunoscut mai ales pentru că a construit un brand românesc puternic pe o piață pretențioasă: vinul de mure Abund Berry.

Pe Grupul Antreprenorilor din România și pe grupul Start-Up Nation, care reunește zeci de mii de antreprenori și consultanți de fonduri europene, oamenii s-au declarat pro sau contra diferitelor măsuri anunțate de ministrul Popescu. Cel mai mult au atras interesul măsurile de a introduce cofinanțare proprie de cel puțin 10% la Start-Up Nation 2020 sau interviurile cu aplicanții, în fața funcționarilor de la agențiile pentru IMM.

- Mihnea Micutz: cofinantare pot sa inteleg intr-un fel, dar ideea de interviu este ridicola.....tocmai asta era ideea sa nu fie ca la Business Angels sa te caciulesti in 90 de secunde. Plus ca acest mod de evaluare deschide mult mai tare posibilitatea de clientelism politic, deoarece interviul oral este intotdeauna subiectiv.

- Marius Ilie: Interviul ala, daca asta e justificarea, sa vezi la fata beneficiarii, a fost si inainte: cand mergeai sa semnezi contractul, discutai cu expertul, prezentai cartea de identitate etc. Nu cred ca semna altcineva. Deci, daca e, ii putem spune si interviu.

- Elena Mocanu: Nu mi se pare nimic draconic! Este foarte ok. Sunt sătulă sa vad firme de vânzare. Și cofinanțarea poate face diferența între cei care chiar vor și cei care doar cochetează cu asta.

- Tudor St. Popa: Daca se cere cofinantare nu vom mai vedea wanna-be antreprenori si isi fac proiecte doar ptr ca sunt bani "gratuiti".

- Emilia Ene: Eu nu stiu care dintre voi a aplicat pana acum la un start up, dar din proprie experienta va spun ca bani proprii oricum trebuie, asta daca intr-adevar exista interesul de a face ceva de viitor. Deci nu mi se pare nimic draconic, ba din contra. Oamenii vor face ceva sacrificii si nu isi vor mai bate joc, se va cerne palnia! Mai greu este sa se impuna multi angajati, chiar daca afacerea pe viitor va avea nevoie de mai multi si asa mai departe. Ca si in editia trecuta, toata lumea socotea ca da banii inapoi prin salarii. Dar ce va asteptati? Sa primiti totul de a gata si statul sa nu recupereze? In ce lume traim? Ce ne mira? E mai frumos ca e tot OLX-ul plin si cei care defapt aveau un vis, s-a spulberat, ca nu au pus 5 angajati. Hai sa fim mai realisti! Nimeni nu va va da vreodata bani fara sa depuneti nici un efort sa faceti o afacere!

- Alexandru Cosmin: ce viseaza noaptea, aia vorbesc ziua. Numai luna asta au venit cu 3-4 modificări la Startup. Încep să semene cu niste copii care nu știu ce au de făcut. Mai bine ieși când știi ce faci. Altfel, începi să fii Petrică și lupul.

Și valul de controale și acuzațiile lansate de ministrul Popescu la adresa unor aplicanți și consultanți în Start-up Nation 2019-2019 au stârnit reacții puternice.

Consultantul Andreea Szabo și-a exprimat mâhnirea față de acuzațiile aduse de ministru. Ea a publicat o lungă opinie pe grupul de Facebook Start-Up Nation.

„Citind interviul acordat de catre Ministrul Virgil Popescu nu pot sa nu fiu amuzata de doua dintre cele mai absurde si ilogice remarci facute vreodata de catre un oficial responsabil de implementarea SUN:

- consultantii au depus proiecte pentru persoane ce nu doreau sa aplice. Hai sa zicem, e posibil ca cineva sa fi inscris un proiect pentru o firma ce sa nu fi stiut de asta, insa pentru a ajunge in implementare, respectiv sa semneze Acordul de finantare, beneficiarii trebuiau sa se fi prezentat in persoana la sediul OTIMMC sau sa fi imputernicit notarial pe cineva cu acest scop. Iar lucrurile astea nu se pot intampla fara ca reprezentantii firmei sa stie.

- au fost inscrise proiecte pe numele unor persoane ce nu existau. Pai, intr-o situatie in care persoanele nu existau, cum a putut Registrul Comertului sa le deschida firma? La infiintarea unei firme ti se cer o multime de date personale, copie dupa CI, dar si declaratii notariale. Cum e posibil ca le fi scapat tuturor, iar beneficiarul inexistent sa fi ajuns chiar la Agentiile teritoriale in persoana, cu buletinul sa semneze Acordul de finantare?

Iar pentru toate restul acuzelor la adresa beneficiarilor, imi pare rau sa va spun, insa transferul angajatilor era permis de procedura. Nu dati vina pe beneficiari ca au respectat o procedura viciata si au folosit-o in avantajul lor. Nu zic ca e normal sau ok, insa, atat timp cat au respectat legea, nu aveti cum si de ce sa va indreptati impotriva lor. Nu (doar) beneficiarii sunt de vina pentru esecul SUN 2018, ci forma deficitara pe care au avut-o atat procedura cat si grila de evaluare ce a incurajat licitatia pentru locuri de munca.

Dle Ministru, nu stiu cine va informeaza, insa cereti-le sa o faca mai bine!

Later edit: Ministrul a mai mentionat si faptul ca unii beneficiari au aflat ca au Acorduri de finantare semnate fara ca ei sa stie si au venit repede la OTIMMC sa renunte la finantare. Acest lucru este de asemenea absolut fals, pornind de la argumentele enuntate mai sus”.

Și alți antreprenori sau consultanți au avut reacții la controalele anunțate de ministru la proiectele Start-Up Nation 2:

Calin Checicheis: Foarte bine punctat, ar trebui sa vina cu exemple concrete, altfel sunt doar dezinformari.

Cosmin Vacaroiu: Ar trebui să îi controleze și pe cei care au luat proiect (cu condiții absurde) strict ca să îl vândă mai târziu.

Mihai Zota: 90% din proiectele castigatoare au fost facute la misto, cu angajati transferati fictiv de pe alte firme pentru a creste numarul de puncte. Asta ca sa nu mai spun ca era plin OLX-ul de firme castigatoare care se vindeau pe 5000 euro.

Intențiile ministrului, care au „aprins fitilul” pe Facebook

Despre Start-Up Nation II, 2018-2019:

”Am început o procedură de verificare a tuturor proiectelor care au fost finanțate”.

”Până nu vor verifica fiecare proiect în parte nu vom mai face plăți, pentru că nu vrem să avem surprize”.

”Oamenii care au fost corecți și au respectat proiectul în sine vor primi banii pentru deconturi”.

”Cei care au încercat să fraudeze vor suporta consecințele legii”.

Start-Up Nation III, 2020: