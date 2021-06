Schema HoReCa: Probleme constatate de aplicanți și soluțiile Ministerului Economiei. Idetificarea experților contabili, ordinea plăților, autorizațiile și altele

Ministerul Economiei a oferit, marți, o serie de răspunsuri la problemele constatate de aplicanții la Schema de ajutoare de stat HoReCa, o parte dintre deficiențele semnalate rămânând să fie rezolvată de către autorități.

Secretarul de stat din Ministerul Economiei (MEAT) responsabil cu ajutoarele, Paul Ene, i-a îndemnat pe aplicanții care întâmpină probleme să nu se grăbească având în vedere că aplicația este deschisă 22 de zile. El a dat asigurări că la împărțirea banilor de la stat NU va conta deloc ordinea de înscriere a beneficiarilor.

În primele 9 ore, reușiseră să se înscrie aproximatov 1400 de solicitanți în aplicația electronică, la Schema HoReCa.

Iată mai jos principalele întrebări și răspunsuri la schema HoReCa:

- Întrebare: În cazul expertilor care nu se regasesc in lista din aplicatie (majoritatea pana acum), ce documente trebuie sa transmitem catre mailul dvs? si in cat timp estimati rezolvarea? Membru CECAR din 2016,cu toate vizele la zi,apare pe toate site-urile dar la voi in aplicatie nu apare

- MEAT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită operatorilor economici care întâmpină dificultăți în identificarea experților contabili sau auditorilor din lista inclusă în aplicația informatică să transmită pe email-ul dgas@economie.gov.ro datele de identificare ale expertului contabil/auditor constând în:

-nume si prenume

-CNP

-membru CECCAR / CAFR

-număr carnet/autorizație/ID

Datele vor fi centralizate și validate cu CECCAR și CAFR, după care vor fi introduse în lista inclusă în aplicația informatică, unde este cazul. Validarea datelor de identificare ale expertului contabil/auditor aparține în exclusivitate CECCAR / CAFR, după caz.

Reamintim operatorilor economici ca Ordinea în care se înscriu potențialii beneficiari ai schemei nu este relevantă. Schema nu este făcută pe principiul primul venit, primul servit. Întreaga sumă alocată se împarte proporțional tuturor beneficiarilor eligibili.

- Întrebare: Avem probleme in identificarea societatilor de expertiza. In cazul in care raportul este intocmit de catre o societate, selectam expertul care a intocmit raportul din partea societatii de expertiza?

- MEAT: Da.

- Întrebare: Ce facem in situatia in care nu gasim numarul autorizatiei pentru expertul contabil. Am inteles ca e o problema generala.

- Paul Ene: se lucrează pentru a remedia problema. Bazele de date cu auditorii și experții contabili sunt furnizate de CECCAR și CAFR. Rugămintea este ca fiecare expert contabil și auditor să verifice dacă figurează în baza de date a asociaților profesionale respective.

- Întrebare: Daca este persoana juridica expertul financiar, ce date trimitem?

- MEAT: Expertul care a semnat.

- Întrebare: Cum se vor face plățile către beneficiari?

- Paul Ene: Un lucru care trebuie să fie foarte clar: nu funcționează principiul primul venit primul servit. Indiferent de data la care aplicați (până la 20 iulie), toți cei eligibili vor primi contractele de finanțare în același timp, la finalizarea evaluării tuturor aplicațiillor. Plata se va face în ordinea semnării contractelor iar acestea se vor trimite bulk tuturor la momentul finalizării tuturor evaluărilor.

Vă transmit încă o dată să nu vă grăbiți cu aplicarea. Platforma este deschisă până pe data de 20 iulie. Ordinea înscrierilor nu are impact asupra plăților. Toți cei declarați eligibili vor primi ajutorul de stat conform pro ratei, contractele vor fi trimise tuturor celor acceptați în aceeași zi.

Banii se încasează în ordinea în care se întorc contractele semnate de la beneficiari.

- Întrebare: la COD CAEN 8230, la o firma de evenimente, ce autorizatii de functionare pentru 2019 si 2020 sa furnizam, in conditiile in care nu se cer autorizatii de functionare pentru acest gen de companie?

- Paul Ene: nu este nevoie pentru acest cod CAEN de autorizare de funcționare. Verificare autorizării codului CAEN se face automat.

- Întrebare: Din pricina inchiderii, pentru 2020 nu am platit taxa de autorizare la sectorul 2, si inchisi fiind nu prea mai avea sens sa depunem pentru autorizatia de functionare. In 2021 taxa s-a marit cu 10%, acum e de 3300 lei.

1. Putem depune ultima autorizatie emisa, in lipsa lui 2020?

2. Se poate trimite un semnal catre emitentii autorizatiilor astfel incat cele pe 2021 sa fie emise in regim de urgenta?!

Noi nici acum nu am deschis, fiind intr-o zona de birouri pustie (inca), dar chiar si asa am platit taxa de emitere autorizatie. Numai ca celebrul "nu stiu - nu se poate" se intalneste cu termenul de 30 de zile...

- MEAT: Merge doar daca aveti dovada platii autorizatiei pe 2020. Daca nu, legea nu permite.

- Întrebare: Pentru codul CAEN 5630, in situația in care solicitantul a prestat activități de Bar mobil, și deține document de înregistrare pentru siguranța alimentelor eliberat de DSVA pentru 2019 respectiv 2020 pentru punctul de lucru unde sunt depozitate și pregătite băuturile utilizate in desfășurarea acestei activități , se poate încarcă in sistem documentele eliberate de DSVSA?

- Paul Ene: Da, atât timp cât acesta e autorizat la terți.

- Întrebare: Doresc sa va intreb daca aplicatia permite ca pentru un cod CAEN eligibil sa putem trece in platforma atat partea de activitate eligibila aferenta acelui cod CAEN cat si partea neeligibila a acelui cod, pentru cazul in care nu dorim ca pentru o parte a activitatii nu dorim ajutor de stat .

- Paul Ene: se introduce toată suma corespunzătoare CAEN-ului respectiv. În momentul evaluării se vor cere clarificări acolo unde există diferențe asupra sumei eligibile între raportul de audit și sumele declarate în aplicație. Evaluatorul va putea modifica suma ulteriror conform clarificărilor.

- Întrebare: Veniturile ocazionale din contul 708 unde le punem? Ca nu le pot incadra în caen? Ele sunt neeligibile

Paul Ene: dacă aceste venituri nu sunt încadrate într-o activitate eligibilă trebuiesc raportate în aplicație pe un CAEN neeligibil.

- Întrebare: În cazul intreprinderilor cu mai multe puncte de lucru se solicita autorizatiile de functionare pentru fiecare punct de lucru in parte? Pot fi considerate eligibile doar o parte dintre punctele de lucru pentru care se aplica in situatia in care pentru anumite puncte de lucru au lipsit autorizatiile ISU si implicit autorizatia de functionare pentru anul 2020? Se poate utiliza un alt justificativ pentru aceste locatii?

- Paul Ene: : Este nevoie de autorizația de funcționare sau dovada plății acesteia (în caz că nu v-a fost emisă de autoritățile publice locale).

- Întrebare: Pentru o intreprindere care desfasoara activitati pe 5610, cu mentiunea ca este vorba de o rulota tip fast-food, ce desfasoara activitati la targuri, festivaluri etc., este suficient sa prezentam docuemntul de la ANSVSA (autorizația sanitar- veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile) sau este necesara autorizatie de functionare de la Primarie?

- Paul Ene: pentru cei autorizați la terți este suficientă autorizația de la ANSVSA.

- Întrebare: In raportul de expertiza/Anexa 7 la raportul de expertiza, pct.3, este obligatorie defalcarea CA pe coduri caen eligibile, sau se poate nota direct suma acestora (ex: CA total 2019) ?

- Paul Ene: Este necesară și defalcarea pe codurile CAEN neeligibile.

- Întrebare: Cum propuneti incadrarea in platforma si in raportul de expertiza contabila pe coduri CAEN: incasari la PFA-uri din subventii, despagubiri sau vanzari de imobilizari avand in vedere ca nu sunt incasari aferente activitatilor curente si autorizate la ONRC pe coduri CAEN ci sunt cu caracter exceptional?

- Paul Ene: Dacă sunt cheltuieli neeligibile pot fi încadrate sub un cod CAEN neeligibil.

- Întrebare:

1) Daca in 2019 am avut CAEN autorizat dar autorizatia de functionare o avem din 25.10. ce perioada luam ca si calcul CA eligibila? Doar perioada cu autorizatie de functionare sau intreg anul 2019?

2) Daca in 2020am deschis un nou punct de lucru, CAEN autorizat dar fara autorizatie de functionare, venitul acestui punct este eligibil?

3) Ce venit luam ca si eligibil? Doar cel in care am avut autorizatie de functionare?

4) Si daca se ia in calcul doar cel din perioada cu autorizatie de functionare, venitul neeligibil la ce cod CAEN il inregistram pe platforma astfel incat CA declarata sa fie egala cu CA din bilant?

- Paul Ene: Calculul se face doar pe perioada în care activitatea a fost autorizată conform legii. Pentru restaurante se consideră suficient și dovada plății autorizației de funcționare în caz că nu au fost emise în timp util de autoritățile locale.

- Întrebare: Anexa 7 nu a fost conceputa bine, trebuie defalcata pe coduri CAEN, deoarece daca o societate are pierdere pe 3 din 5 coduri CAEN de HORECA si pe celelate 2 are crestere, valoarea eligibila (conform ANEXA 7) scade, pe cand in aplicatia informatica valoarea eligibila (20% din pierderile pe fiecare cod CAEN) se aduna, iar celelate 2 coduri CAEN sunt declarate cu 0 la valoare eligibila. Cum motivati aceasta neconcordanta dintre suma eligibila din ANEXA 7 si suma eligibla din aplicatia informatica?

- Paul Ene: codurile CAEN unde există o creștere a CA în 2020 sunt raportate cu 0 și nu sunt însumate la valoarea eligibilă. În acest fel ne asigurăm că toate activitățile care au fost restricționate din cauza pandemiei să fie despăgubite.

- Întrebare: La cifra de afaceri eligibila se ia in calcul si cea realizata in puncte de lucru inchise in cursul anului 2020(radiate la ONRC?)

- Paul Ene: Da, dacă activitatea este menținută de companie în alte puncte de lucru.

- Întrebare: Pentru a primi un sprijin financiar de la minister mai trebuie cumva acel certificat verde?

Paul Ene: Nu este nevoie.

- Întrebare: Conform tutorialului in aplicatie, la locul implementarii proiectului se trece sediul social, insa noi la sediul social nu desfasuram activitate hoteliera insa avem doua sedii secundare la care avem hotelurile pentru care solicitam finantare. Completam sediul social ca locatie de implementare?

- Paul Ene: Da. Sediul social trebuie completat.

- Întrebare: Multe unitati de alimentatie publica au functionat in 2019 si 2020 fara autorizatie de functionare din motive care nu tineau neaparat de ei ci mai degraba de sistemul birocratic in care ne aflam. S-a functionat pe baza restului de autorizatii, DSV, DSP, etc. s-au platit taxe, impozite, TVA, salarii, etc. nu se poate o alta varianta in lipsa autorizatiilor eliberate de autoritati locale? Nu s-ar putea cu o declaratie pe proprie raspundere?

- Paul Ene: Este nevoie de autorizația de funcționare sau cel puțin de dovada plății acesteia către autoritatea publică locală în caz că nu v-a fost eliberată.

- Întrebare: Apare in sistem certificatul pentru activitati de cazare, valabil din 2011 la zi.Cum procedam cu certificatul pentru restaurant? Il incarcam de 2 ori, pentru 2019 si 2020?

- Paul Ene: Dacă aveți certificat constatator și pentru restaurant, acesta nu trebuie urcat. Ele se verifică direct în baza de date MEAT.

- Întrebare: In cazul unei intreprinderi individuale nu se importa datele necesare completarii declaratiei de IMM, declaratia fiind completata cu 0 in casutele aferente. Am inteles ca se lucreaza al acest aspect. Cum se va rezolva aceasta problema avand in vedere ca platile vor fi realizate in functie de nr RUE iar noi riscam sa depunem mult mai tarziu fata de alti solicitanti, din cauza unei probleme de sistem?

- Paul Ene: În cazul în care datele ANAF nu sunt actualizate în baza de date, aplicantul nu are nicio răspundere și nu va fi respins din cauza acestora. Plățile se vor face în ordinea semnării contractelor de către beneficiari. Contractele vor fi trimise simultan către toți aplicanții declarați eligibili. RUE nu are impact pe această schemă.

- Întrebare: In situatia in care cifra de afaceri este mai mare in 2020 fata de 2019, dar pe un cod CAEN eligibil am avut scadere, iar cresterea este generata doar de un CAEN neeligibil. Avand in vedere ca ati spus ca se poate depune numai pe un anume cod CAEN eligibil pe care am avut scadere, cum facem acest lucru in aplicatie? pentru ca daca punem in aplicatie totalul cifrei de afaceri nu suntem eligibili si nu putem depune.

- Paul Ene: Codurile CAEN eligibile cu CA mai mare în 2020 sunt calculate ca 0. Nu se însumează cu pierderea de pe alte coduri CAEN eligibile.

- Întrebare: în raportul de expertiză trebuie menționate defalcat și codurile CAEN neeligibile cu sumele aferente lor ? sau doar codurile CAEN eligibile?

- Paul Ene: trebuie menționate toate codurile CAEN. Indiferent dacă sunt eligibile sau nu. Pe baza lor se construiește cifra de afaceri totală a companiei.

- Întrebare: Se pot atasa certificatele de clasificare pentru pensiune si restaurant sau trebuie obligatoriu autorizatiile de functionare emise de primarie?

- Paul Ene: pensiunile și restaurantele care au certificate de clasificare nu trebuie să urce niciun document justificator, acestea fiind emise de MEAT și verificarea se face automat în aplicație.

- Întrebare: O agenție de turism intermediara, neplatitoare de TVA ce sume raportează? Volumul de afaceri pe fiecare an sau cifra de afaceri?

- Paul Ene: agențiile de turism raportează atât cifra de afaceri, cât și volumul facturilor. Ajutorul de stat în acest caz se acordă pe diferența volumului facturilor dintre anii 2019 și 2020.

