Cum își fac loc roboții Tailent într-o industrie dominată de UiPath

Tailent este un start-up românesc, care dezvoltă tehnologii de automatizare a proceselor (RPA) și schimbă modul în care oamenii muncesc și fac business. Am vorbit cu unul dintre fondatori despre ce oferă startup-ul, siguranța joburilor, dar și competiția cu UiPath.

Mario Popescu (foto) este inginer de software cu acte în regulă – absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti, având o experiență de vreo 10-12 ani în corporații mari, americane. El ne-a povestit despre perioada petrecută într-un startup în California, care i-a și deschis orizonturile către ceea ce este posibil și ce nu e posibil.

În 2016, a lansat Tailent împreună cu Cristian Oftez, din dorința de a-și găsi business pe care să îl facă împreună. „Inițial, firma a pornit după un model destul de cunoscut în Europa de Est – în zona de outsourcing. Dar am căutat de la început o zonă de core product și am găsit-o destul de repede în automatizarea de procese. Apoi, încet, încet, am pus bazele unui sistem, care stă la baza produsului actual.”, povestește el despre începuturile Tailent, (ex Mission Critical).

Înainte de toate, CEO-ul startup-ului explică faptul că roboții RPA nu sunt niște entități fizice, ci e vorba, în general, de un computer. „Roboții sunt o aplicație software care pot intra în locul nostru să facă acțiuni repetitive și redundante care, în general, sunt foarte enervante”.

În contextul actual, Popescu spune că sunt multe exemple de activități care pot fi automatizate, în diverse industrii. „De exemplu, Xerox folosește roboții noștri ca să automatizeze procesele de raportare: agreghează volume mari de date din fișiere Excel și construiesc rapoartele de vânzări, lucru care anterior era făcut de echipa de vânzări. Acum sunt făcute de un robot, care câștigă vânzătorului timp să se concentreze pe ceea ce aduce valoare pentru el și pentru companie: să vorbească cu distribuitorii, să le înțeleagă nevoile și să petreacă mai puțin timp legat de tastatură cu niște activități repetitve.

Un alt punct de acces către clienți noi, pe care l-a observat, este automatizarea procesului de introducere a datelor din extrasele bancare. Au clienți și din zona de educație, care își automatizează procesele de creare de facturi. De asemenea, spune că putem vorbi inclusiv de industria telecom, în selectarea de alarme trimise de anumite echipamente și automatizare unor răspunsuri. „Vom ajunge într-o zonă în care roboții încep să ia decizii. În primă fază, va fi după un set de reguli bine stabilit, dar pe măsură ce procesele sunt din ce în ce mai complexe, începe să crească și gradul de autonomie al unui robot.”, detaliază antreprenorul.

Un mediu sănătos pentru IMM-uri înseamnă o economie înfloritoare

Startup-ul oferă o variantă gratuită a produsului, care poate fi folosită pentru uz personal, cu mici limitări, și reprezintă un prim contact, ușor și rapid, cu tehnologia RPA. Astfel, oricine poate automatiza procese mai mici sau mai mari cu ajutorul roboților. „Câteodată ne surprind și pe noi la ce s-au gândit oamenii, pentru că noi ne uităm mai mult în zona de business. Totuși, aplicabilitatea e multiplă și cred că aici e frumusețea, că oricine poate intra foarte ușor în contact cu tehnologia. În plus, avem o zonă dedicată cu documentație, în care afli cum faci primii pași spre a dezvolta un robot software.”

În același timp, CEO-ul startup-ului precizează că, deși tehnologia poate fi folosită și de companii mari, scopul lor este să ajute companiile mici și mijlocii. „Vrem să facem tehnologia RPA abordabilă și accesibilă; să poată fi folosită de acele multe companii mari și mijlocii care, de altfel, reprezintă și scheletul economiei globale. Orice țară care are un mediu sănătos pentru IMM-uri are și o economie care înflorește.”

Roboții trebuie să fie accesibili și ușor de folosit

Modelul de business pe care se bazează compania e destul de simplu. Clienții finali plătesc un abonament anual, pentru a avea acces la tehnologie și a rula un număr nelimitat de roboți. Mario Popescu spune că vor să facă roboții atât de accesibili încât oricine să și-i poată permite, să aibă o valoare rapidă și utilizabilă în zona de IMM, dar să fie și atât de abordabili încă să poată fi folosiți cu ușurință, fără un training tehnic intens.

Aici există două direcții, unde clientul final poate alege să-și dezvolte singur roboții sau cu ajutorul unui partener, pentru nevoi specifice, pe care Tailent nu le oferă deja „la cheie”. „Împreună cu rețeaua noastră de parteneri, oferim roboți pe care să-i pună la treabă astăzi, ceea ce nu mai găsești la niciunul dintre competitorii noștri.” , afirmă CEO-ul companiei. „Cred că acesta este viitorul – roboții trebuie să aibă un preț accesibil și tehnologia trebuie să fie abordabilă.”

România, epicentrul RPA-ului global

Contextul face că tehnologia RPA a devenit sinonimă cu UiPath, iar un astfel de succes poate arunca o umbră peste startup-urile noi sau mai mici din același domeniu. Totuși, CEO-ul Tailent spune că nu vede că ar exista o relație de conflict sau competiție directă în momentul acesta.

„Este important de menționat faptul că România se conturează a fi epicentrul RPA-ului global. Noi complementăm imaginea de RPA pe care o are UiPath, pentru că nu ne adresăm aceluiași segment de clienți. Ei se adresează clienților mari și foarte mari, noi ne adresăm IMM-urilor și cred că avem o valoare imbatabilă în fața oricărui alt competitor pe direcția asta.”, precizează el.

Tailent are peste 100 de clienți, în diverse stadii de utilizare a tehnologiei. Au început în România, unde au avut primii zeci de clienți, apoi tehnologia s-a dus natural către întregul glob, după cum povestește co-fondatorul. Recent, startup-ul românesc de roboți software s-a extins, iar acum au parteneriate în Europa, America Centrală și de Sud, SUA și Asia.

Ei se concentrează și pe partea de educație, urmând să anunțe curând parteneriate cu Universități din România, dar și din afară, inclusiv din Asia. Acestea vor introduce în program cursuri despre roboți software bazați pe tehnologia Tailent, iar studenții vor învăța despre ce înseamnă o tehnologie nouă, ce înseamnă un robot software, cum construiești robotul, unde are o eficiență foarte mare în fluxul unei companii.

Un startup de 5 milioane de euro, în pragul unei noi investiții

Anul trecut a fost unul interesant pentru startup din mai multe puncte de vedere. A ridicat prima investiție, de 500.000 de euro, fiind evaluat la 5 milioane de euro. Această finanțare i-a ajutat să acționeze mult mai bine, după cum povestește co-fondatorul. S-au concentrat pe produs, iar investiția i-a ajutat să lanseze versiunea publică a produsului.

„Am început să creștem echipa și am lansat în septembrie prima versiune publică a produsului nostru pentru clienți și parteneri, atât pentru a dezvolta roboți noi, cât și pentru a rula roboți software, pe tehnologia Tailent.”, precizează el.

Startup-ul este în proces de atragere a unei noi investiții, care ar urma să se definitiveze în decurs de câteva luni, fără a fi oferite mai multe detalii.

Anul acesta își orientează vor să crească numărul de clienți și parteneri din rețea lor, dar și să continue cu dezvoltarea de produs, urmând să publice o versiune nouă.

Creativitatea umană nu poate fi înlocuită

În ultimii ani, se vorbește din ce în ce mai mult despre digitalizare și utilitatea roboților în activitățile redundante, iar discuțiile ating și teama oamenilor de a fi înlocuiți. Mario Popescu recunoaște frica oamenilor că vor fi înlocuiți de roboți, dar spune că aceasta trebuie abordată direct și consideră important de menționat că roboții nu vin să înlocuiască oamenii, ci vin să aducă valoare companiei.

„Roboții vin să înlocuiască părțile grele și să ne lase pe noi să ne concentrăm pe lucruri care aduc valoare, în loc să buchisim în lucruri mărunte, unde inevitabil vom greși, că asta e natura noastră.”

În viziunea lui, dacă unei companii îi merge bine, atunci se poate dezvolta și va angaja mai mulți oameni, nu îi va trimite acasă. „Oamenii sunt și vor fi și pe termen lung singura capacitate a unei companii să crească, deoarece creativitatea umană nu poate fi înlocuită.”, conchide CEO-ul.

Roboții preiau activitățile repetitive, nu joburile

Mai spune că și companiile vor trebui să se obișnuiască cu încă un concept nou. „Suntem cu toții obișnuiți cu termenul „HR”, Human Resources, dar aici nu se potrivesc roboții, așa că va apărea un nou departament care se va numi, cel mai probabil, Digital Resources, ca să fie în tandem cu ceea ce avem deja, iar atunci roboții vor lucra cot la cot cu oamenii.”.

În același timp, el remarcă o deschidere din partea factorilor de decizie privind integrarea componentei digitale în operațiunile companiei. „Pe termen lung, cred că poate să existe o simbioză foarte bună. Roboții pot aduce un grad de satisfacție inclusiv angajaților, odată ce realizează că nu mai trebuie să facă anumite sarcini repetitive și au mai mult timp să învețe ceva nou, să se dezvolte în altă direcție sau pur și simplu să se concentreze pe activitatea lor de bază.”