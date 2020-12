Program la Banca Transilvania de Sărbători de Iarnă 2020-2021

Banca Transilvania a anunțat oficial programul unităților sale în preajma Crăciunului și a Revelionului. Programul BT de Sărbătorile de Iarnă 2020-2021 a fost afișat pe blogul băncii.

24 Decembrie – Ne gasesti pana la ora 16:00 in toate unitatile.

25 Decembrie – Deschidem cadourile alaturi de cei dragi. Craciun fericit tuturor!

26 - 27 Decembrie – Intre 12:00 si 17:00 sunt deschise doar unitatile din centrele comerciale.

28 - 30 Decembrie – Avem program normal in toate unitatile BT.

31 Decembrie – Ne gasesti pana la ora 15:00 in toate unitatile, iar in sediile BT din centrele comerciale, pana la 16:00.

1 Ianuarie – Ne bucuram de un nou inceput si atunci toate agentiile vor fi închise.

2- 3 Ianuarie – Intre 12:00 și 17:00 ne gasesti in unitatile din centrele comerciale.

In 24 si 31 Decembrie BT Italia are program special si este deschisa in intervalul 08:30 -13:15, iar in 25 Decembrie, 1 și 6 Ianuarie unitatea nu va functiona.

Call-centerul BT functioneaza non-stop. De asemenea, ai la îndemana toate solutiile de banking online:

Nu uita ca poti sa realizezi operatiuni si la bancomatele BT Express Plus:

Verifici soldul contului;

Platesti facturi;

Depui | retragi numerar;

retragi numerar; Schimbi valuta;

Iti activezi cardul si administrezi PIN-ul.

Detalii contact

Call Center: 0264 308 028

contact@bancatransilvania.ro