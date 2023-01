Investiții totale de peste 100 milioane EUR în startup-urile tech românești, în anul 2022

Startup-urile românești accelerează adopția tehnologiei și inovației, atrăgând investiții în valoare totală de 101,7 milioane de euro în 2022, potrivit Romanian Venture Report.

România se clasează, astfel, drept a cincea țară din Europa Centrală și de Est în topul în topul investițiilor ridicate de startup-uri, după Estonia, Cehia, Croația și Polonia, conform raportului întocmit de How to Web în parteneriat cu România și KPMG Legal.

Pe lângă o creștere de peste 12 ori, înregistrată în ultimii 6 ani, anul 2022 aduce și o creștere în numărul de tranzacții, de la 71 în anul 2021 la 73 în anul 2022, respectiv în volumul total al tranzacțiilor, de la 91,4 milioane de euro în 2021 la 101,7 milioane de euro în 2022.

„Investițiile de venture capital care au implicat startup-uri românești au rezistat provocărilor puternice care au venit pe parcursul anului anterior dinspre scena globală de tehnologie sau economie, în general. După finalul lui 2022, observăm semnale puternice că astfel de tranzacții reprezintă un portofoliul mult dorit de către investitorii români, dar și de către cei est europeni sau globali”, spune Alexandru Agatinei, CEO How to Web.

În cadrul principalelor constatări ca urmare a analizei, reiese un factor important - triplarea volumului tranzacțiilor de tip seria A în 2022, față de anul anterior.

Printre altele, raportul mai arată că:

Volumul tranzacțiilor de tip seria A aproape s-a triplat față de anul precedent, trecând de la 15,3 milioane de euro în 2021 la 42,6 milioane de euro în 2022. Numărul acestora s-a dublat, de asemenea, de la 3 în 2021 la 6 în 2022.

Volumul tranzacțiilor pre-seed a scăzut cu -15,9%, ajungând la 2,7 milioane de euro, comparativ cu 3,3 milioane de euro din anul precedent. Numărul de tranzacții pre-seed a rămas aproape de nivelul anului precedent, 19 în 2022 comparativ cu 20 în 2021. De fapt, dimensiunea medie a tranzacțiilor de tip pre-seed a scăzut cu doar 11,5%, de la 163.000 de euro în 2021 la 144.300 de euro în 2022.

Volumul tranzacțiilor de tip seed a crescut cu 29%, ajungând la 56.4 milioane de euro față de 43,4 milioane de euro în 2021.

O creștere pozitivă se poate observa și în volumul tranzacțiilor încheiate ca prima rundă care a crescut cu 40%, în timp ce volumul rundelor încheiate ca follow-on (investiții ulterioare primei runde) au ramas la un nivel similar față de anul precedent.

„A deveni o companie tech de succes are mai mult de-a face cu perseverența și caracterul fondatorului decât cu o idee mare sau cu inspirația. Fondatorii, echipele lor și susținătorii lor trebuie să își alimenteze gândurile, să-și asume riscuri cu abordări neconvenționale, creative și să construiască și să promoveze inovația. Ca urmare, rezultate precum cele pe care le vedem în Romanian Venture Report nu sunt doar posibile, ci reprezintă continuarea cu succes a unei industrii în regiunea noastră în plină ascensiune”, spune René Schöb, Partner KPMG, Head of Tax and Legal.