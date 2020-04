FNGCIMM: Pe mail-urile de Yahoo pot ajunge mai greu confirmările de cont, la programul IMM Invest România

Utilizatorii care folosesc mailuri pe Yahoo și Freemail.hu se pot confrunta cu întârzieri la primirea diverselor confirmări în procedurile de înscriere în programul de creditare a firmelor IMM Invest România, a informat, marți, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), într-un cmuncat transmis StartupCafe.ro.

O serie de utilizatori s-au plâns marți redacției StartupCafe.ro că, folosind adrese de e-mail pe Yahoo, nu au primit nici după o oră, din partea FNGCIMM, confirmarea creaării contului de user pe platfrma IMM Invest, pentru a putea trimite cereri de înscriere în program.

StartupCafe a transmis o solicitare oficială la FNGCIMM privind situația semnalată de cititori, iar Fondul a emis un comunicat de presă:

Ce mai spune FNGCIMM marți:

Portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru aplicantii IMM la ora 9.00, in data de 28.04.2020.

Inca din primele minute de la deschiderea aplicatiei, un numar impresionant de IMM -uri au accesat programul, astfel la ora 9.30 peste 6200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere in aplicatie, iar peste 2600 de aplicanti.finalizasera cu succes inscrierea.

Operatorii FNGCIMM au inceput deja sa prelucreze primele solicitari, din cele peste 7400 inregistrate dupa doar doua ore si jumatate de la deschiderea aplicatiei.

Reamintim IMM-urilor ca este foarte important sa completeze corect campurile aplicatiei, in vederea emiterii de catre FNGCIMM a acordului de principiu si ii rugam pe solicitanti sa acorde o atentie sporita in momentul completarii cererilor de inregistrare si a declaratiilor pe proprie raspundere.

Invitam potentialii beneficiari sa consulte Ghidul de completare a cererii online, publicat pe site-ul FNGCIMM si pe pagina de Facebook a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, inainte sa demareze procedura de inscriere.

Pentru intrebari sau semnalarea eventualelor dificultati intampinate in procesul de inscriere in aplicatie, va rugam sa ne scrieti pe adresa de email imminvest@fngcimm.ro si, in cel mai scurt timp, colegii nostri va vor raspunde sau vor remedia problema pe care ati identificat-o.