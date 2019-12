VIDEO FintechOS, următorul „unicorn” românesc? Cum se construiesc noile tehnologii pentru industria financiară

Startup-ul românesc de tehnologie financiară automatizată FintechOS a primit, recent, o investiţie Serie A în valoare de 14 milioane de dolari. Cum vede unul dintre fondatorii firmei IT ideea de a transforma FintechOS în următorul „unicorn” românesc, o posibiliă listare la bursă şi cum se înţeleg startup-urile cu băncile şi alte instituţii financiare.

Am stat de vorbă cu Teodor Blidăruş, co-fondator al FintechOS, şi antreprenor cu experienţă în industria IT din România, despre investiţia uriaşă pentru o primă rundă de finanţare, obţinută de un startup românesc.

Ce este FintechOS?

FintechOS este o tehnologie oferită ca serviciu, pe bază de subscripţie lunară, care îi perminte unei bănci să se comporte ca un Revolut, Monzo, unei companii tradiţionale de asigurări să se comporte ca un Lemonade. Vine să accelereze transformarea digitală în ceea ce înseamnă experienţa clientului pentru o bancă sau o companie de asigurări.

Piaţa din Europa Centrală şi de Est are un anumit specific. Există o presiune către digitalizare, trăim într-o economie globală, internetul este accesibil pentru toţi şi atunci există o presiune pe toate instituţiile financiare să accelereze digitalizarea. Dar aşa cum ştim în ECE, bugetele nu sunt la nivelul celor din Vest.

Ce face FintechOS cu investiţia de 14 milioane de dolari?

Această investiţie reprezintă o validare. Mă înreba cineva dacă mă gândeam în urmă cu doi ani, împreună cu Sergiu Neguţ, partenerul meu în FintechOS, dacă vom ajunge aici. Ne gândim că vom ajunge mult mai departe. Întrebarea noastră nu a fost dacă vom ajunge la serie A. Totuşi când acest lucru se întâmplă şi reuşeşti să intri într-un parteneriat cu reputaţia celor de la Earlybird şi OTB Ventures, acest lucru vine să îţi certifice că nu eşti doar tu că tehnologia asta are un potenţial global.

Banii au trei destinaţii: în primul rând, cercetare şi dezvoltare – vom continua să investim atât în tehnologia noastră şi avem un traseu destul de ambiţios. Apoi, avem planuri mari în tot ce înseamnă open source app store. Vrem să construim cât mai multe exemple de aplicare, open source, readymade, în aşa fel încât lumea să poată să vină să lea ia de acolo şi să le folosească. Celelalte două, ţin de ceea ce noi numim customer operations (operaţiuni ce ţin de clienţi – vânzări, consultanţă, marketing) – creşterea numărului de angajaţi în birourile externe. În momentul de faţă avem cam 35 de angajaţi în Londra, un birou în creştere şi în Amsterdam, birouri de reprezentare în Copenhaga şi Viena şi, evident, în Bucureşti, vom deschide în Singapore – pentru că tracţiunea în Asia de Sud-Vest este extraordinară şi este probabil cel mai efervescent hub de fintech-uri, în prezent, iar până la sfârşitul anului vom ajunge şi la New York.

În Bucureşti avem aproape 100 de angajaţi, dar până la finele anului viitor vom avea până în 200. Mare parte din tot ceea ce înseamnă operaţiunile de tehnologie este în România şi va rămâne aici, la Bucureşti.

Anul trecut, în aceeaşi periodă FintechOS avea 22 de angajaţi.

Cum vă descurcaţi cu preblema deficitului de personal în IT?

E clar că există o problemă la nivel de piaţă, nu e un secret. Dar, noi am intrat într-o perioadă fastă, în sensul că nu mai suntem băieţii de care nu a auzit nimeni, sutem pe un oarecare val de popularitate. Sunt destul de mulţi oameni de succes care vor să vină să contribuie la FintechOS, iar acesta este un lucru minunat. Nu cred că pentru următoarele 12 luni vom avea o problemă de recrutare pentru că ceea ce oferim noi este aparte, nu spun că suntem singurii, dar printe alte beneficii, putem să oferim mai multă libertate.

Pe măsură ce vom creşte, în următorii 2-3 ani, vom vedea în ce măsură piaţa devine limitativă, mai sunt şi alţii care au făcut asta înaintea nostră şi au ajuns la concluzia că la un moment dat ajungi la un prag limită la nivelul Bucureştiului.

Va fi FintechOS următorul „unicorn” românesc?

Povestea cu „unicornii” este o convenţie. Aşa cum spun oamenii mai învârstă că vârsta e o convenţie, aşa susţin şi eu că această poveste este de fapt o convenţie. Mai important este obiectivul pe care ni l-am propus. Aşa cum Bill Gates şi-a propus să fie un PC în fiecare casă. Daniel Dines şi-a setat ca obiectiv să existe un robot software care să ajute un om, aşa ne-am setat şi noi un obiectiv ca sistemul nostru de operare să ruleze în orice instituţie financiară, în următorii 5 ani. Dacă acest lucru se întâmplă, sau dacă vom fi pe aproape, orizonturile care se deschid sunt foarte mari, de inovaţie, de a crea sinergii cu alţi jucători din piaţă. Nu contează atât de mult faptul că suntem sau nu „unicorn”.

La cât este evaluat FintechOS?

La aproximtav 50 de milioane de dolari, în urma acestei runde de investiţii. (Prin care compania a cedat 30% din acţionariat n.red.)

Cum se înţeleg startup-urile cu băncile?

Cu sau fără startup-uri, toată lumea este deschisă spre colaborare. Înţeleg riscul la care se expune o bancă de nivelul unu în colaborarea cu un startup, dar aceste probleme se pot rezolva.

Orice companie este deschisă să colaboreze cu un startup atâta vreme cât setup-ul este potrivit, adică: propunerea de valoarea este foarte clară, percepţia legată de durata de viaţă a startup-ului contează foarte mult, iar aici există parteneri integratori care pot să rezolve această problemă. Şi este valabil şi viceversa, dacă tu ca startup nu îţi pui tehnologia într-un mediu extrem de sofisticat nu prea poţi să demonstrezi că funcţionează.

Urmează o listare la bursă sau noi runde de investiţii?

Listare, nu se pune problema. În ceea ce priveşte următoarele runde de investiţii, noi targetăm o nouă rundă de investiţii, serie B, la finele anului viitor. Obiectivul nostru este să creştem business-ul anul viitor cu peste 300%, în condiţiile în care în acest an am crescut cu 450%, mai mult decât ne aşteptam. Iar apoi, vom mai avea o potenţială creştere în acest interval, de 300% şi abia apoi vom încerca să vedem cum reuşim să structurăm creşterea pentru că apare riscul să produci nişte dezechilibre în zona de operaţiuni. Creşterea nu mai devine singurul obiectiv pe care îl ai.

Cred că la modelul nostru de business, acela de a construi o piaţă nouă în zona de tehnologie de servicii financiare, de obicei e nevoie de circa 6-7 ani ca piaţa să devină matură, acceptată de toată lumea şi abia apoi te poţi gândi la un IPO.

De ce nu aţi dus Softelligence (prima firmă IT co-fondată de Teodor Blidăruş) în direcţia în care funcţionează FintechOS şi aţi ales înfiinţarea unei noi companii?

În acest moment sunt dorit un acţionar pasiv în Softelligence, nu mai am nicio implicare nici în strategia companiei, nici în boardul companiei.

Cât despre redirecţionarea Softelligence, cum ar zice englezul, iei o decizie şi o faci să fie funcţională. Au fost multe lucruri pro şi contra în această abordare, dar până la urmă ideea fundamentală este că Softelligence are un business cu mulţi clienţi reputabili, cu deschidere către mai multe industrii, decât ne-am fi dorint noi pentru FintechOS. Toate conexiunile pe care le are Softelligence, am ajuns la concluzia că fac sens, iar dacă transformam compania în Softelligence presupunea îngustarea modelului, focusarea pe această nişă. De asemenea, ar fi trebuit să schimbăm fundamental modelul de business pentru că Softelligence este construită ca o companie care integrează tehnologie, personalizează, customizează, oferă multe alte servicii. Au fost 2-3 oameni care au venit din Softelligence în FintechOS, în rest totul a fost ridicat de la zero pentru că, uneori, este mai simplu să pleci de la zero decât să transformi o companie matură.

Mai avem nevoie de schimbări în materie de reglementare în industria financiară?

Aş spune că România este una dintre pieţele în care reglementarea, pe tot ceea ce înseamnă procesarea de date electronice, documente electronice, semnătură, cunoaştere a clientului, este extrem de sofisticată. Dintre cele 20 de ţări în care suntem prezenţi, România este singura în care un mecanism, precum cel de recunoaştere facială şi verificare pe bază de inteligenţă artificială, dacă eşti sau nu o persoană reală, dacă eşti cel din actul de identitate, nu se poate face automatizat. Şi atunci începi să îţi pui întrebarea, de ce în Marea Britanie, Canada sau chiar în Bulgaria se poate şi la noi nu? Am avut împreună cu cienţii noştri din zona de asigurări foarte multe discuţii cu ASF pentru a arăta de ce este mai sigură semnătura electronică, de ce să migrăm în digital etc. Cred că încă avem foarte multe de făcut din acest punct de vedere, iar instituţiile financiare trebuie ajutate să poată să aibă o interacţiune mai prietenoasă cu clientul.

Fondat în august 2017, startup-ul românesc FintechOS are printre acționari antreprenori și investitori activi pe scena startup-urilor din România: Teodor Blidăruș, Adrian Blidăruș (co-fondatori ai companiei Softelligence), Sergiu Neguț (investitor în 2Performant, FruFru etc.), Dan-Marius Mihăescu.