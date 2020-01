VIDEO-Interviu cu ministrul pentru Start-Up Nation: Aport propriu, interviu cu antreprenorii, fragmentarea programului 2020. Val de controale la câștigătorii din ediția a doua

Video: Cătălin Voicu, Alexandru Rădulescu, Adi Iacob

-----

StartupCafe.ro: Mai întâi programul Start-Up Nation 2018-2019, plățile și provocările sale. Câți beneficiari ați plătit până acum?

Virgil Popescu: Start-Up Nation 2019 nu a mai fost lansat, nu a mai fost cazul să fie lansat pentru că în 4 noiembrie 2019, când am venit noi la guvernare erau zero lei în buget și la rectificare am alocat 300 de milioane de lei, pentru a face plățile pentru cei care au depus documente de decont. Cred că până în momentul de față s-au plătit 1800 și ceva de proiecte în cursul anului 2019, rămânând de plată restul până la 9855. Numai că noi, în paralel, am început o procedură de verificare a tuturor proiectelor finanțate și am găsit tot felul de situații, în care consultanții erau și furnizori de echipamente și i-am refuzat la plată.

StartupCafe.ro: Ce situații ați găsit?

Virgil Popescu: Am găsit situații în care consultanții au depus proiecte pe anumite persoane și ulterior acele persoane au aflat și ele și au venit să-și retragă, să renunțe la proiecte, pentru că practic s-a dorit fraudarea acestui program. Am găsit situații în care au fost transferați salariați de pe o companie mai mare pe compania startup chipurile pentru un nou business, dar de fapt a fost transferul unui business sau o parte din cheltuielile acelui business, dar pe o altă societate, ceea ce iarăși nu este normal și nu cred că aceasta a fost scopul startup-ului.

Am găst situații în care s-au depus proiecte pe persoane care nu existau, tot felul de situații de genul acesta, care ne-au făcut să fim foarte atenți în lansarea noului program, să fim foarte atenți la decontări, pentru că până la urmă oamenii care vor semna acolo... gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat ulterior dacă nu s-ar fi verificat. Să fim foarte atenți în a aproba acele plăți. Practic, până nu vom finaliza această procedură - și de luni vor intra în teren oamenii de la cele 9 agenții pentru IMM-uri din țară - până nu vor verifica fiecare proiect în parte, nu vom mai face plăți, pentru că nu vrem surprize.

StartupCafe.ro: Sunt 9855 de proiecte, le luați pe toate, aveți oameni suficienți?

Virgil Popescu: Sunt 9855 de proiecte dar în același timp au început să curgă cereri de renunțare benevolă. Deci haideți să vedem, să facem acest inventar. Am solicitat și Inspecției Muncii, în funcție de regiuni și de județe, să ne dea numărul de salariați pe firmele care sunt, pentru că acești oameni s-au angajat că vor avea un număr de salariați și-i vor ține 2 ani. Avem surprize, că într-un proiect, de exemplu, a angajat 9 salariați la începutul proiectului și după câteva zile i-a concediat. Aceste lucruri le vom descoperi, iar banii, dacă au fost plătiți, vor fi recuperați. Dacă nu, le vom refuza absolut toate deconturile. Vom ieși cu un raport complet când vom finaliza - cred că la sfârșitul lunii februarie vom finaliza această operațiune.

Sunt multe proiecte, noi am vrea să le verificăm pe toate, dar o să vedem câte vom putea să facem până la sfârșitul lui februarie. O să dăm drumul la plăți, pentru că e normal ca oamenii care au fost corecți și și-au respectat proiectul să primească din banii pentru deconturi. Cei care au încercat să fraudeze vor suporta consecințele legii, pentru că nu e normal ca un program pentru companii noi să fie deturnat.

StartupCafe.ro: Noul Start-Up Nation 2020, ediția a treia, cum va arăta?

Virgil Popescu: Start-Up Nation - sau cum se va numi el, pentru că aș vrea să-l rebranduim un pic, va avea obligatoriu o componentă digitală, pentru că suntem într-o Românie în 2020 și în era digitalizării.

Voi vrea să introducem în proiect o cotă de cofinanțare de minimum 10%, pentru că am observat din comportamentul antreprenorilor, dacă își riscă și ei o parte din bani - o sumă mică, 10% nu înseamnă cine știe ce - atunci sunt mult mai atenți la ceea ce se va întâmpla, vom vrea să orientăm către eficiență antreprenorială, ca acel business să fie viabil, inovativ și să poată să reziste în piață și după perioada de monitorizare, pentru că pe OLX sunt foarte multe business-uri care se vând acolo, startup-uri. Asta îmi arată mie că cel care au început acel proiect nu mai vor să-l continue și asta însemană că e o problemă la acel startup.

Și mă gândesc - și aici suntem un pic blocați - ca mod de lucru, pentru a pre-întâmpina depunerea de proiecte pe numele unor oameni care nu-și doresc - pentru că totul se face online - , pentru a preîntâmpina finanțarea unor persoane care nu știu ce înseamnă antreprenoriat, care nu au avut cultura antreprenorială și care doresc și va trebui să facă un curs de antreprenoriat să înțeleagă întâi. Am avut și persoane care s-au trezit după 3 luni cu ANAF pe cap că nu au depus nicio situație financiară și ele nu știau că trebuia să aibă contabilitate și să-și înregistreze în documentele contabile cheltuielile.

Să încercăm ca fiecare beneficiar care va fi finanțat să participe la un interviu scurt cu cei de la agențiile de IMM-uri astfel încât să existe un contact vizual. Știți cum e la bancă directiva de know your client. Să știe exact că persoana din fața sa este beneficiarul real al fondurilor.

StartupCafe.ro: În ediția precedentă au fost peste 33.000 de dosare depuse. Când veți începe interviuril: după depunere sau după semnarea contractelor?

Virgil Popescu: Știți cum se pune problema? Au fost 33.000 poate pentru că s-a dorit să fie atât de mulți, ca să nu poți să faci nimic, ca, din 33.000, 1.000- 3.000 să fie clientelă care sifonează banii. Or, asta noi nu dorim.

În edițiile trecute s-a dorit să participe doar cei care aveau o firmă înființată. Nu. Hai să dăm drumul la firme noi și să dăm și posibilitatea unor persoane fizice - cum erau cei din agricultură care voiau să-și deschidă o pensiune, ei puteau să depună ca persoană fizică, cu obligativitatea ca, în momentul când semnează contractul de finanțare, să-și facă firmă. Și asta vreau să introduc, pentru că mi se pare normal să stimulez pe cineva care vrea să-și facă o afacere și acea persoană nu trebuie neapărat să aibă o firmă de acum un an sau doi ani. Poate să și-o facă și în momentul în care eu i-am aprobat acea finanțare.

StartupCafe.ro: Totuși, acel interviu, ca să chemi niște oameni la interviu durează foarte mult. Aveți personal necesar? E important și momentul în care îi chemați, că dacă îi chemați fără o selecție automată, deja e un număr foarte mare. Apoi, ei se mai triază.

Virgil Popescu: Această problemă de logistică ne ține în loc în momentul de față. Putem să chemăm acei oameni la discuție pe diferite sesiuni. Să avem mai multe sesiuni de depunere de proiecte pe sume mai mici din acea sumă mare. Să nu depună toți 30.000 odată. Și să închidem la un anumit număr mai mic de proiecte, să le evaluăm pe alea, să începem imediat următoarea sesiune și tot așa. De asta nu spunem că am ieșit cu toate criteriile și cu toată procedura, pentru că îmi doresc ca beneficiarii reali - adică oameni care cu adevărat vor să-și pornească o afacere - să și poată face o afacere, ci nu ca banii alocați programului să se ducă spre așa-zise pseudo-startup-uri. Sunt foarte multe investiții OK, dar sunt și investiții care, dipă părerea mea, au fost făcute pentru a sifona acești bani.

StartupCafe.ro: Vreți să-l orientați către debutanți strict, să puneți și o condiție ca beneficiarul să nu mai fi avut niciun fel de firmă înainte?

Virgil Popescu: Nu, nu. Ăsta ar fi un startup debutant, a fost mai demult. Nu asta vrem să facem. Mai există un program pentru IMM-uri la Ministerul Dezvoltării, cu acele granturi cu cofinanțări mult mai mari, pe proiecte de la 200.000 de euro la 1 milion. De ce să nu fie un fel de paralelă între toate, dar nu cu acea cotă de cofinanțare (de 45-70%, la POR 2.2-IMM- n.r.)? Pentru că trebuie să învățăm din acele bune practici de la Comisia Europeană, care ne dă niște fonduri. Cred că și acolo s-ar impune o discuție cu beneficiarul. Pentru că tu, dacă te duci la bancă, și vrei un credit, banca te vede, te analizează și din punctul de vedere al persoanei, al administratorului companiei care solicită acest lucru și își dă seama dacă acel administrator are capacitatea necesară să ramburseze. Pe noi ne interesează ca acel administrator, acel asociat să aibă capacitatea să dezvolte acest business și banii să se ducă de la bugetul statului către o afacere care va aduce plusvaloare în economie.

StartupCafe.ro: Când preconizați că va porni programul?

Virgil Popescu: Înainte de rectificarea bugetară, dar nu mai devreme de primăvară. Rectificarea bugetară ar fi după jumătatea anului, de la 1 iulie încolo, oricând va putea fi. Dar noi vrem ca înainte de rectificarea bugetară să dăm drumul la o sesiune, la două, la trei, dacă le vom fărâmița în sesiuni mai mici va fi mai ușor și de identificat și ne vom putea și da seama care va fi cererea pe noul tip de program, astfel încât la rectificare să supliementăm acei bani.

StartupCafe.ro: Deci sigur, sigur în primul semestru.

Virgil Popescu: Da, în primul semestru.

StartupCafe.ro: E acea propunere să se schimbe denumirea în Startup Tech Nation, mergeți pe această propunere și să introduceți acel pachet digital obligatoriu? Un pachet digital înseamnă să-și facă oamenii site-uri, să investească în promovare online?

Virgil Popescu: Evident, evident. Nu poți să ții un business să nu ți-l vadă ceilalți. Or acestea sunt niște lucruri care ne vor permite și nouă mai ușor să identificăm oamenii care cu adevărat și-au făcut acel proiect.

StartupCafe.ro: Credite de angajament de 1 miliard de lei sunt în buget pentru un nou Start-Up Nation. Asta ar însemna maximum 5000 de firme câștigătoare la actuala alocare.

Virgil Popescu: Da, ar însemna 5.000 de firme și mai avem niște credite bugetare de 300 de milioane de lei pentru plățile facturilor care vor veni și, în funcție de câte se încasează, la rectificare vom avea și diferența de bani pentru estimarea noastră, pentru cei care își vor fi finalizat proiectele și vor cere decontarea.

StartupCafe.ro: Există niște presiuni bugetare pe guvernul dvs. De legea pensiilor poate pe antreprenori îi interesează mai puțin, dar toate se leagă. Există posibilitatea să se suplimenteze față de miliardul acesta anvelopa bugetară pentru program?

Virgil Popescu: Sigur că există această posibilitate, dar nu vreau să ne referim la faptul că vechiul guvern a avut 2 miliarde și noi avem 1 miliard. Pentru că vechiul guvern a avut 2 miliarde în 2018 și în 2019 n-a avut niciun ban. Noi vrem să pornim un proiect care cu adevărat să fie de succes. Și antreprenorii care beneficiază de această finanțare să fie mulțumiți și să-și facă treaba în continuare. Nu vrem să dăm drumul la proiecte cum au fost celelalte proiecte, sociale. O mare parte din banii pe care i-au primit se duc pe salarii, îi ține 2 ani, după care se duc în șomaj. Or, asta e o formă de protecție socială mascată sau de a sifona bani către firme ale unor persoane care știu cum să interpreteze acest program și să-l speculeze. Era o portiță legală. Nu am spus că e ceva ilegal, dar nu mi se pare că e un program de succes dacă faci acest lucru.

StartupCafe.ro: Da, dar pe programul vechi nu mai aveți ce să faceți...

Virgil Popescu: Vom avea. Nu vom refuza decontările decât pentru probleme de cheltuieli neeligibile, probleme de fraudare a programului. Dacă ei consideră că e mai bine să nu mai solicite finanțarea... Deci nu vom opri plățile pentru cei care și-au făcut treaba și au respectat legea.

StartupCafe.ro: Ați pomenit de cei care vând firmele pe OLX. Cum veți bloca acest fenomen? Tot Florin Jianu (președintele Consiliului IMM- n.r.) a propus o interdicție de înstrăinare a peste 49% din părțile sociale în perioada de monitorizare...

Virgil Popescu: Eu aș fi mai dur. Aș interzice înstrăinarea tuturor părților sociale. Dacă tu vrei să faci acel business și vrei acei bani pe care statul nu ți-i mai cere înapoi, atunci trebuie să respecți niște condiții. Dacă condiția este ca tu ca acționar - pentru că tu te-a angajat în a face această afacere, atunci nu ai voie să o înstrăinezi în perioada de monitorizare și de pre-monitorizare. O să stabilim de comun acord o perioadă. Să știți că la bănci, când faci un credit, banca, în contractul de credit, îți pune inclusiv o condiție de a nu înstrăina părțile sociale sau acțiunile fără acordul băncii. Există practici, nu inventăm nimic nou, încercăm doar să protejăm un program de un risc reputațional sau de un eșec care ar putea să apară și din cauza acestei portițe.

StartupCafe.ro: Da, dar nici să blocați investiții de capital de risc, de exemplu, că sunt fonduri de capital de risc care dau investiții equity și îți iau niște părți sociale.

Virgil Popescu: Câte investiții de capital de risc credeți că există pe un startup?

StartupCafe.ro: Sunt startup-uri care atrag investiții. Vă dau un exemplu: foarte recent, Typing DNA a obținut o investiție de 7 milioane de dolari.

Virgil Popescu: Dar nu la Start-Up Nation.

StartupCafe.ro: Nu, dar hai să le oferim și această șansă....

Virgil Popescu: Da, putem lua modelul bancar, nu pot să înstrăineze decât cu acordul finanțatorului și atunci n-o să-l mai vedeți că-și vinde pe OLX pentru că nimeni n-o să mai vrea să cumpere un business în care „stai că trebuie să mă angajez să fac așa...”.

StartupCafe.ro: Atunci, puneți o perioadă de 3 ani, ca după 3 ani să poți să faci un exit?

Virgil Popescu: Da, da, găsim o soluție. De acord cu dvs., v-am zis, o perioadă de monitorizare.

StartupCafe.ro: În programul 2018-2019, cum stăm cu plățile în acest moment? Anul trecut ați mai alocat 3 milioane de lei, se mai făcuseră plăți de vreo 30 de milioane de lei, dar nu s-au consumat toți banii anul trecut. (În bugetul pentru anul 2020 sunt 310 milioane lei, credite de plată, la Start-Up Nation).

Virgil Popescu: Nu s-au consumat, s-au reportat.

StartupCafe.ro: Deci câți beneficiari sunt plătiți?

Virgil Popescu: Sunt vreo 1.800. Mai sunt de plată vreo 8.000, în mare, până la sfârșitul anului sau pot să se ducă și în anul următor, dacă nu și-au implementat proiectele.

StartupCafe.ro: Ca domenii, veți favoriza la Start-Up Nation 2020, anumite domenii? Pentru că producția, IT-ul au fost favorizate în anii trecuți?

Virgil Popescu: Voi face o grilă și din domeniile pe care le-ați spus se vor regăsi. Nu am luat o decizie vizavi de criterii și de ce vom finanța. Sunt două curente, unul care spune să nu mai dezvoltăm startup-uri în zone industrializate, cum sunt București și Ilfov. Există un alt curent de opinie care spune: Dacă e startup, îl lăsăm să facă oriunde în țară. Nu am luat nicio decizie, le dau dreptate tuturor celor care vin și spun că dacă e un startup hai să-l lăsăm să facă oriunde pentru că aduce un plus în economie.

StartupCafe.ro: Numărul de angajați va mai cântări atît de mult?

Virgil Popescu: Nu. Vom pune un minim de 1 sau 2 angajați, dar nu va mai cântări în punctaj, pentru că nu e normal. Avem startup-uri cu 63 de oameni. Ăla nu e startup, ăla e transfer de personal. Vrem să pre-întâmpinăm, pentru că antreprenorii români sunt foarte inventivi și găsesc tot felul de soluții de a se strecura printre portițe.

StartupCafe.ro: Celelalte programe - Comerț, Microindustrializare?

Virgil Popescu: Celelalte programe merg în continuare și programul Internaționalizare, Comerț, prezența la târguri, le avem, avem și acel Consiliu de export, care gestionează banii pentru târguri, expoziții, matchmaking-uri. Deci avem toate programele în derulare, nu există restricții financiare vizavi de aceste programe. Singura restricție pe care am avut-o a fost la Start-Up Nation. Cu acest miliard de lei, credite de angajament, care pentru unii poate să sune că este la jumătate față de 2019, dar dacă te uiți să la începutul anului 2019 au fost 2 miliarde de lei și la sfârșit au fost zero și nu s-a derulat niciun program, eu zic să așteptăm, pentru că noi vrem să lansăm acest program nou și să beneficizeze de el antreprenorii care vor cu adevărat să facă un business.

Citește și: