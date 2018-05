Premii de 100.000 Euro pentru cele mai bune idei de afaceri din domeniul industriilor creative

S-a dat startul înscrierilor pentru Creative Business Cup 2018, cea mai mare competiţie internatională dedicată sectorului industriilor creative. Cele mai bune idei din domenii precum: design, arhitectură, arte şi meşteşuguri, publicitate, film, video şi fotografie, artele spectacolului, muzică, modă, gastronomie, edituri şi presă, radio şi televiziune, software, aplicaţii pe computer şi publicaţii virtuale, jucării şi jocuri pot câştiga premii si servicii in valoare de peste 100.000 de Euro.

Înscrierile se fac pana in 14 iunie completand cateva date despre ideea ta de business in formularul de inscriere si intra in competite alaturi de cele mai bune idei din domeniile industriilor creative: design, arhitectura, arte si mestesuguri, publicitate, film, video si fotografie, artele spectacolului, muzica, moda, gastronomie, edituri si presa, radio si televiziune, software, aplicatii pe computer si publicatii virtuale, jucarii si jocuri.

In cadrul competitiei, ai sansa sa obtii atat investitii, cat și premii si servicii in valoare de peste 100.000 de Euro, beneficiind in acelasi timp de expunere in mediul international de business, in fata investitorilor si partenerilor prezenti.

Prima etapa consta in selectarea a 5 antreprenori creativi, care vor primi consultanta in materie de business si finante si vor putea participa la workshop-uri de fundraising si pitching, pentru a se pregati de selectia finala.

Criteriile de selectie sunt:

Produs/ serviciu din sfera industriilor creative, inclusiv ITC, care sa fie cel putin la nivel de prototip

Entitatea aplicanta sa fie un start-up (infiintat nu mai mult de 6 ani)

Produs/ Serviciu scalabil (sa aiba potential de dezvoltare si la nivel international)

Echipa (se vor puncta competentele si structura echipei)

Castigatorul selectiei romanesti, care va fi ales in luna septembrie pe baza unui pitch, va concura pentru titlul de World’s Best Creative Entrepreneur si-si va susține ideea in fata unui juriu format din peste 20 de experti internationali, la Copenhaga, una dintre cele mai efervescente capitale europene din punctul de vedere al designului si industriilor creative.

In Romania, competitia este organizata de catre Civitta Romania, companie ce sustine start-up-urile inovatoare, cu sprijinul Bancii Transilvania, partenerul industriilor creative din Romania.

In editia de anul trecut, Romania a fost reprezentata de Product Lead - serviciul destinat influencerilor si brandurilor, ce permite monetizarea continutului din social media, prin integrarea eficienta intre inteligenta artificiala si marketingul afiliat.