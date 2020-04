20 de bănci, interesate să dea credite firmelor prin IMM Invest

Un număr de 20 de bănci și-au manifestat intenția de a intra în programul IMM Invest , prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea primi împrumuturi cu dobânzi suportate de stat o perioadă.

Astfel, până miercuri, 15 aprilie, „20 banci și-au manifestat intentia de a semna conventii de garantare cu FNGCIMM in cadrul Programului IMM INVEST Romania”, a informat Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Institutiile de credit mai au timp până la data de 16.04.2020, ora 24.00, să transmită catre FNGCIMM solicitarile de inscriere, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, precum si valoarea estimata a finantarilor pentru anul 2020 pe care le vor acorda in cadrul Programului IMM INVEST.

Programul IMM Invest România se va lansa în data de 17.04.2020, ora 10.00, când aplicatia programului va permite inscrierea IMM pe platforma www.imminvest.ro .

Pentru accesarea programului, intreprinzatorii trebuie sa parcurga cativa pasi simpli:

• IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro ;

• Completeza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;

• Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit;

• Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;

• FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar;

• FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate, documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;

• Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului;

• Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Condițiile de eligibilitate și alte detaliidespre program pe site-ul FNGCIMM.

----

