Banca Transilvania: Recordurile cardului BT Visa UNTOLD

Cardul BT Visa UNTOLD are cea mai rapidă creștere a unui portofoliu co-brand din regiune, prin cele peste 100.000 de carduri emise la mai puțin de un an de la lansare.

Este un card de debit, în lei, exclusiv virtual, fără costuri de emitere și administrare, destinat fanilor UNTOLD care folosesc aplicația BT Pay. Lansat anul trecut, cardul are un design diferit, inspirat de desingul creativ al fiecărei ediții a festivalului.

Banca Transilvania este banca oficială UNTOLD chiar de la lansarea acestuia, unde contribuie la experiența de plată fără numerar. Cardul vine în completarea acestui parteneriat și îmbogățește experiența festivalului pentru participanți și, mai mult, aduce atmosfera festivalului în viața de zi cu zi a comunității celor care au acest card.

Cardul BT Visa Untold:

Este un card de debit, în lei, în variantă exclusiv digitală.

Poate fi emis exclusiv online, din aplicația BT Pay.

Clienții îl primesc instant, în BT Pay, și poate fi folosit imediat la cumpărături în magazine fizice şi online.

Costurile de emitere și de administrare sunt zero.

Vine în fiecare an cu beneficii și premii exclusive, precum experiențe complete la festival cu abonamente, transport, cazare, experiențe în backstage, pre-sale-uri dedicate, discount-uri la produsele personalizate și multe altele.

Ce înseamnă comunitatea celor care au cardul în BT Pay. Principalele segmente:

18-24 - 37%

25 - 34 - 26%

35 - 40 - 11%

41 - 50 - 16%

Aplicația BT Pay poate fi descărcată din Google Play, App Store sau Huawei App Gallery.

„Prin intermediul acestui card continuăm povestea UNTOLD și dincolo de festival.În fiecare an, o nouă poveste, noi beneficii și o comunitate tot mai mare. De la început, de la lansarea lui în august 2023, cardul a arătat că are ceva cu adevărat special: de la entuziasmul și mobilizarea echipelor tuturor celor 3 companii – Banca Transilvania, Visa și UNTOLD - și implementarea record, până la primirea lui de către comunitate și adopția rapidă, ce au dus la recorduri de carduri solicitate de clienții noștri. Dincolo de beneficii și experiențe unice, ne bucurăm să vedem cum acest card contribuie la construirea unei comunități vibrante, unde fiecare membru se simte conectat și parte dintr-o poveste plină de magie” - Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking Banca Transilvania.

„Mă bucur nespus de mult de reușita acestui proiect inițiat și infuzat de magia echipelor acestor două branduri românești, fiecare campion detașat în industria sa, susținuți de liderul global și partenerul nostru comun Visa. Este încă o dovadă a creativității, ambiției, capacității de inovare și execuție a echipelor noastre, plus aprecierea largă de care se bucură aceste branduri.Recordul de implementare a unui produs atât de special care are evoluția continuă ca parte din ADN-ul său, cât și creșterea spectaculoasă a numărului de utilizatori, depășind deja 100.000 de carduri co-branded emise înainte de ediția UNTOLD din acest an, ne dau încredere că avem alături de noi o comunitate solidă, deschisă la nou și că avem deja ingredientele necesare încât să ducem acest proiect magic și comunitatea sa fantastică la următorul nivel. Călătoria abia a început” - Bogdan Buta, Fondator UNTOLD. „Colaborarea cu Banca Transilvania la cardul BT Visa UNTOLD reprezintă o nouă confirmare a angajamentului nostru comun de a furniza consumatorilor soluții de plată inovatoare. Oferind o metodă de plată confortabilă și sigură, acest card unic contribuie la o experienţă mai bună pentru fani în cadrul festivalului și demonstrează puterea plăților digitale. Suntem încântați să facem parte din acest proiect și așteptăm cu nerăbdare capitolul următor al acestei poveşti de succes” - Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Cardul BT Visa Untold

Este primul și singurul card oficial al festivalului UNTOLD.

Primul card animat asociat unui festival de muzică,la nivel global. BT a marcat o premieră europeană cu primul card digital animat lansat în ianuarie 2023, care a fost fundația perfectă pentru construirea universului cardului BT Visa UNTOLD.

Toate etapele (aplicare pentru card și primire) sunt digitalizate.

Monitorizarea aplicărilor pentru card și emiteri este în timp real.

O experiență de plată seamless, atât în festival, cât și în afara lui, în timpul întregului an.

Un card sustenabil și prietenos cu mediul, fiind exclusiv în format digital, nu implică utilizarea de plastic și hârtie.

Contribuie la construirea unei comunități iubitoare de experiențe unice, pe tot parcursul anului.

Recorduri de cifre care au adus cardul BT Visa Untold pe mainstage

Implementare și lansare în timp record a unui card– doar o săptămână de la idee la emiterea primului card din BT Pay.

Adopție rapidă: cel mai mare număr de carduri emise în mai puțin de două zile de la lansare–10.000.

Cea mai rapidă creștere a unui portofoliu co-brand din regiune, nu doar din România, marcată de cardul cu numărul 100.000 emis la mai puțin de un an de la lansare.

Aducerea a 3 mari companii diferite la un loc – Banca Transilvania, Visa și UNTOLD - și menținerea unui focus și a unui vibe constructiv deosebit, atât în faza de implementare și go-live a produsului, cât și în anul ce a urmat, în care au menținut împreună un produs foarte activ și mai ales o comunitate vibrantă în continuă creștere.

Carduri din peste 100 de țări la Untold

Peste 150.000 de tranzacții efectuate, în total, la festival.

Unul din trei carduri bancare folosite la UNTOLD pentru încărcarea brățării a fost card BT.

Peste 45% din tranzacțiile făcute în festival au fost cu carduri BT.

10% din volumele tranzacționate în festival au fost făcute cu cardul BT Visa UNTOLD.

Sute de mii de fani UNTOLD scriu împreună, vară de vară, un nou capitol al festivalului devenit unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume. UNTOLD transformă Clujul, de fiecare dată, în The World Capital of Night and Magic.Diversitatea muzicală este la ea acasă - EDM, techno, tech-house, deep-house, house, trance, hip-hop, pop, trap etc. UNTOLD înseamnă, de asemenea, street food, fashion corner și idei interactive ale brandurilor care susțin festivalul. Cu alte cuvinte, UNTOLD aduce experiențe la fiecare pas.

Untold:

Este singurul festival din Europa care se desfășoară în centrul unui oraș.

Festivalul a urcat în 2024 în top 3 cele mai mari festivaluri din lume.

Este singurul festival din lume care a inițiat campania de CSR Blood Network.

Cu fiecare ediție, UNTOLD transpune publicul într-un tărâm fantastic, rupt de cotidian, aducând an de an tematici noi, de poveste, prin personaje și simboluri de care Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de fiecare dată de ajutor în lupta împotriva răului.Tematica fiecărui an este regăsită în designul scenei principale, în scenografia show-urilor, decorațiuni, în întreaga comunicare vizuală a festivalului. Decorul și conținutul video conduc festivalierii, prin storytelling, în atmosfera magică UNTOLD, creată de concept artists, art directors, arhitecți, creatori de conținut video, light designeri, fotografi, videografi, audio designeri și copywriteri.

Articol susținut de Banca Transilvania.