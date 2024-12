Banca Transilvania: 100.000 de facturi emise de antreprenori prin BT Go

Antreprenorii care lucrează cu Banca Transilvania au emis prin aplicația BT Go 100.000 de facturi în decurs de un an. Funcționalitatea a fost lansată în decembrie 2023, prin colaborarea dintre Banca Transilvania și i-Tom Solutions, dezvoltatorul platformei FGO, marcând o premieră pentru aplicațiile de banking. Peste 15.000 de companii au integrat această funcționalitate, gratuită în primul an de abonament GO e-Factura.

„Gestionarea unui business zi de zi presupune un noian de activități, multe administrative și, cu siguranță, consumatoare de timp. În cazul fimelor tinere sau mici, acestea cad în sarcina antreprenorilor, care își petrec o bună parte din zi rezolvând și bifând probleme. Gândim aplicația BT Go cu mintea la oamenii întreprinzători ai României, aducând succesiv funcționalități care să simplifice ziua. Nu doar plăți sau schimburi valutare, ci și posbilitatea unei gestionări cursive a afacerii. Pentru aceasta avem nevoie de parteneri care să ne ajute să vedem dincolo de banking. Soluția completă de facturare FGO, dezvoltată de i-Tom Solutions, este un partener în care avem încredere pe termen lung”, declară Tiberiu Moisă, Dir. Gen. Adj. MidCorporate & IMM.

„Integrarea dintre FGO și BT Go este un model de sinergie între business și banking, care vine în sprijinul antreprenorilor cu o platformă completă și eficientă pentru gestionarea afacerilor. Utilizatorii pot administra întregul proces de facturare direct din BT Go – de la emiterea și transmiterea e-Facturilor către SPV, până la recepția acestora de la furnizori și achitarea plăților – toate într-un singur spațiu digital”, spune Valeriu Filip, Fondator FGO.

Banca Transilvania și i-Tom Solutions estimează că numărul facturilor emise prin BT Go se va dubla în următoarele trei luni.

Articol susținut de Banca Transilvania.