VIDEO Se reia finanțarea pentru Măsura 2.2. Ce fonduri UE mai pot obține companiile în următorii 2 ani - Bani europeni - StartupCafe.ro

În următoarele săptămâni vom relansa măsura de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (Măsura 2.2.) , cu finanțare prin Programul Operaţional Regional, ce a avut un succes extrem de mare şi pentru care deja în anul 2017 am făcut realocări de fonduri.

Programul Start Up Nation ar putea fi relansat anul viitor , pentru cei care vor să pornească o afacere, dacă vor exista economii de fonduri, în urma derulării proiectelor din acest an

În mod similar, se așteaptă finalizarea apelurilor din anul 2016 la Diaspora Start Up și Start Up Plus pentru a vedea în ce măsură bugetul iniţial alocat a fost integral utilizat.