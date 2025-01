[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru Românie modernă și reformată”. Simudeg SRL

Simudeg SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul “Eficientizarea spatiului de lucru prin achizitia de echipamente si infrastructura IT noua” din cadrul PNRR - Pilonul III – CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE. Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE. Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT. Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE. „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Obiectivul proiectului: Proiectul vizeaza cresterea capacitatii companiei SIMUDEG SRL prin adaptarea la realitatile digitale. In acest sens, se vor realiza achizitii de hardware TIC, solutii tehnice de automatizare si aplicatii software. Investitia contribuie la cel putin 6 criterii DESI.

Valoarea totală a proiectului: 198.004,25 lei

Valoarea finanțării: 136.057,50 lei

Data începerii proiectului: 20.11.2024

Data finalizării proiectului: 30.05.2025

Codul proiectului: 947/RUE 1864/I3/C9

Date de contact: Simudeg SRL, J08/1400/2017, CUI 37682330, Mun. Brasov, Jud. Brasov, B-dul Victoriei nr. 7, ap. 69. Persoană de contact: Bocu Dragos Cosmin – bocu.cosmin@simudeg.com