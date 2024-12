[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Digitalizarea societatii THE NEW LOUNGE SRL

Nume beneficiar THE NEW LOUNGE SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii THE NEW LOUNGE SRL”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiectivul general al proiectului este:

Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea digitalizarii societatii THE NEW LOUNGE SRL

Obiective specifice proiectului:

Eficientizarea operationala prin optimizare si automatizare a serviciilor societatii;

Extinderea prezentei in online prin activele necorporale achizitionate;

Cresterea productivitatii muncii cu minim 20%, intr-o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;

Valoarea totală a proiectului este de 165.713,24 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 146.999,91 lei

Data începerii proiectului: 17.10.2024

Data finalizării proiectului: 16.10.2025

Contract de finantare: 794/RUE 1332/I3/C9

Cod proiect: 1332.1/i3/c9

Date de contact:

THE NEW LOUNGE SRL

Str. Caisului, Nr. 19, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Persoană de contact: Vodnar Mihaela

Număr de telefon: 0746723505

E-mail: mihaelavodnar@yahoo.com