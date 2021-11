[P] Anunt finalizare proiect “Granturi capital de lucru” – VOLA.RO SRL

VOLA.RO SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Decebal nr. 25-29 Olympia Tower, et. 1 (nivel 2), sector 3, J40/20890/2004, RO17043146 anunta finalizarea implementarii proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa 2”, proiect nr. RUE 9275 inscris in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat in intervalul perioadei de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv Nr. M2-9274 din 29-04-2021.

Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea sectorului IMM in vederea gestionarii efectelor pandemiei COVID-19, prin grant pentru capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

-mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni;

-mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, de la data acordarii granturilor.

Proiectul are o valoare totala de 834,813.75 lei formata din Grant = 725.925 RON Cofinanțare = 108.888.75 RON valoarea contributiei proprii echivalenta cu 15% din valoarea grantului neramburasabil.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 COMPETITIVI IMPREUNA

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: DANIEL MARCEL TRUICA

Funcţie: Administrator

Tel: 0723279298

E-mail:Daniel.truica@vola.ro