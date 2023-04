Wizz Air investeşte 5,6 milioane de EUR într-o firmă care produce bio-combustibil din reziduurile de la canalizare

„Pe lângă reînnoirea flotei şi eficienţa operaţională, combustibilul sustenabil SAF este crucial pentru reducerea emisiilor de carbon din aviaţie. Cu toate acestea, disponibilitatea materiei prime rămâne provocarea principală pentru industrie. Investiţia noastră în Firefly şi în tehnologia sa SAF pentru nămolurile de epurare este un pas major pentru Wizz Air în asigurarea capacităţii pe termen lung de a oferi clienţilor săi tarife reduse, într-un mod din ce în ce mai sustenabil din punct de vedere ecologic. Din 2028, ne propunem să achiziţionăm 525.000 de tone de SAF de la Firefly pe o perioadă de 15 ani. Acest lucru are potenţialul de a reduce emisiile noastre cu echivalentul a 100.000 de tone de CO2 pe an, ceea ce este egal cu emisiile a peste 12.000 de zboruri dus-întors Wizz Air între Londra şi Budapesta”, spune Michael Berlouis, Head of Strategic Projects în cadrul Wizz Air.