Vulnerabilitatea antreprenorilor români: Strigăm „Au!” către partenerul bancar, când stadiul bolii este foarte avansat. Starea insolvențelor în România

În 2024, în România s-au deschis aproape 7.300 de proceduri noi de insolvență, în creștere față cu 9,3% față de 2023, potrivit unui studiu realizat de Coface. Datele au fost prezentate miercuri, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, și la care specialiștii au vorbit și despre cele mai comune greșeli pe care le-au făcut firmele intrate în insolvență.

El consideră că „mama tuturor relelor” este lipsa cultură a dialogului în ceea ce privește antreprenorii.

Antreprenorii se confruntă cu un cost de capital foarte agresiv, a unui cost cu forța de muncă ce simte, de asemenea, „presiunea inflaționistă”, crede Nichișoiu.

„Aici, pentru un antreprenor, evident, este iarăși o presiune în a genera marjă. Și apoi, mă uit acum și către perspective, o să existe și această provocare și nu este valabilă doar pentru România, a unui stat care trebuie să se retragă din această ecuație de finanțare a economicului, că nu mai este sustenabil. Și atunci, pe măsură ce acest input, acest ajutor practic fiscal, această mână de ajutor pe care am simțit-o în pandemie, dar și în anii de după, începe să se retragă, evident că vulnerabilizează și mai mult mediul de afaceri. Așa pe cifre, cred că putem să naștem foarte multe explicații în zona de capitalizare, foarte multă fragmentare pe care o vedem încă în mediul de afaceri românesc. Dar cred că la bază este tocmai această cultură a dialogului și totodată de a te proteja împotriva acestor riscuri ”, a spus el.

Alina Popa, manager de țară Coface, susține că, din experiența sa, au fost mai multe situații în care insolvența a fost cauzată de niște erori de finanțare ale antreprenorilor.

O altă greșeală a antreprenorilor este cea de strategie, conform ei. „Au făcut achiziții, au făcut investiții mari și cererea nu a fost la nivelul la care se așteptau și atunci nemaiputând să-și susțină datoriile și activitatea la nivelul respectiv, sunt într-un proces de reorganizare”, a afirmat ea.

Alina Popa mai spune că de multe ori insolvența unei firme e cauzată de faptul că nu reușește să-și încaseze creanțele de la clienți.

Specialista a vorbit și despre fraudele cu care se confruntă firmele.

În 2024 s-au deschis 7.274 de proceduri noi de insolvență față de 6.650 în 2023. Instrumentele de plată refuzate au crescut atât ca valoare (+30%), cât și ca număr (+17%) comparativ cu 2023, dar continuă să rămână sub nivelurile înregistrate în 2019. Sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul/repararea autovehiculelor și motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvențe respectiv 1.927.

Pe plan internațional, economia a fost influențată anul trecut de cele două conflicte militare: războiul din Ucraina și atacul Hamas asupra Israelului, factorii geopolitici contribuind la scăderea economică din Uniunea Europeană, îndeosebi din Germania. Această situație a condus la creșterea numărului de insolvențe în vestul Europei cu efect cascadat asupra altor economii, susține Coface.

Evoluția economiei României a urmat același trend în 2024, an în care se estimează o creștere economică de aproximativ 1%, după 2,1% în 2023, respectiv 4,1% în 2022. Nivelul ridicat al inflației, de 5,1% în decembrie 2024, va pune o presiune suplimentară pe activitatea companiilor prin costul de finanțare mare și prin scăderea consumului. Principala vulnerabilitate pe plan macroeconomic în 2025 o reprezintă deficitul fiscal care s-a situat în 2024 la 8,6% din PIB, față de 5,68% în 2023.

„Anul 2024 poate fi definit ca un an al decelerării creșterii economice, marcat de un deficit fiscal mare și de o creștere moderată a numărului de insolvențe. Având în vedere impactul fiscal semnificativ asupra mediului de afaceri ne putem aștepta în continuare la creșterea riscului presiunilor fiscale, diminuarea consumului real, extinderea termenelor de plată către furnizori, amplificând riscul de insolvență al companiilor vulnerabile. În acest context, companiile au nevoie să dezvolte strategii de management al riscului, care să poată răspunde provocărilor actuale din piață”, a declarat Alina Popa.

Primele 3 sectoare în funcție de numărul companiilor intrate în insolvență anul trecut sunt Comerț cu ridicata și cu amănuntul/repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.927), Construcții (1.510) și Industria prelucrătoare (860) și păstrează o concentrare de aproximativ 59% din totalul numărului de insolvențe înregistrate în 2024.

Din totalul numărului de companii intrate în insolvență în 2024, aproximativ 37% sunt companii cu o activitate de minim 10 ani (înființate înainte de 2014). Totodată, companiile intrate in insolvență în 2024 aveau la finalul anului 2023 datorii totale de aproximativ 2,5 miliarde. EUR. Se observă în ultimii 3 ani o creștere anuală de 23% a numărului de insolvențe în rândul companiilor cu cifră de afaceri cuprinsă între 0,5 milioane EUR și 5 milioane EUR, respectiv de 35% în cazul companiilor cu cifră de afaceri de peste 5 milioane EUR.

Cele 79 de companii cu cifră de afaceri peste 5 milioane EUR în 2023 au totalizat o cifră de afaceri în perioada menționată mai sus de aproximativ 1,24 miliarde EUR, adică peste 54% din veniturile realizate în anul 2023 de către toate companiile care au intrat în insolvență în anul 2024. Conform datelor financiare, aceste companii aveau 10.142 de salariați, ceea ce reprezintă aproximativ 31% din totalul numărului de salariați ai companiilor intrate în insolvență.

„Dacă la finalul anului 2024 creșterea numărului de insolvențe a fost de 9,38%, pe parcursul perioadei analizate s-a înregistrat o variație mare a creșterii numărului de insolvențe comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023: între 17,16% la finalul lunii august 2024 și 7,17% după primele 11 luni ale anului 2024. Credem că acest trend se va păstra în 2025. Odată cu noile creșteri de taxe, impozite și accize, care vor afecta consumul și costul de finanțare, ne așteptăm la o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri”, a adăugat Tiberiu Chesoi, head of claims department Coface România.

Cele mai multe insolvențe deschise în 2024 s-au înregistrat în București (1.375) și în județele Bihor (581), Cluj (529) și Timiș (424). Chiar dacă în București au fost deschise cele mai multe insolvențe, în județul Bihor au fost înregistrate cele mai multe insolvențe raportate la 1.000 de companii active. Șase județe alături de București însumează 51% din totalul numărului de insolvențe deschise în 2024, în creștere cu 2 puncte procentuale față de anul precedent.

„Ce am observat și ce e surprinzător pentru mine este numărul mare al insolvențelor din județul Bihor, județ care are undeva la 3% companii active, dar unde s-au deschis aproximativ 8% din totalul numărului de insolvențe. De asemenea, important, ce am observat, undeva la jumătate sunt companii cu domeniu de activitate principal construcții în județul Bihor”, a explicat Tiberiu Chesoi.