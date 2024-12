Tranzacție pe piața românescă de bilete: Entertix.ro și Myticket.ro, cumpărate

Grupul Piletilevi, una dintre cele mai mari patforme de vânzare de bilete din statele baltice, cumpără majoritar firma Ticketing Nation SRL din România, care operează platformele Entertix.ro și Myticket.ro.

După fuziunea celor două companii, Grupul Piletilevi va deține o participație de 80,2% în firma din România, se arată într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro. În 2023, grupul a cumpărat majoritar și Bilete.ro.

„Cele două companii care fuzionează vând aproape cinci milioane de bilete anual, cu o valoare de peste 30 de milioane de euro, iar portalurile înregistrează peste 24 de milioane de vizite pe an”, se arată în comunicat.

„Prin această tranzacție, nu numai că ne creștem cota de piață în România, ci creăm, totodată, o bază solidă pentru extinderea în continuare în Europa Centrală și de Vest. Scopul nostru este de a le oferi organizatorilor de evenimente și cumpărătorilor de bilete din întregul grup servicii de înaltă calitate și soluții inovatoare care să răspundă nevoilor acestora”, spune Sven Nuutmann, co-proprietar și CEO Piletilevi.

„După șapte ani pe piața românească, Ticketing Nation poate fi considerată una dintre cele mai importante, mature și de succes companii de ticketing din țară. Cu un portofoliu divers, oferind servicii celor mai mari organizatori de concerte și festivaluri, cluburi sportive de top, instituții culturale de prestigiu, expoziții unice și multe altele, compania a cunoscut o dezvoltare continuă și o revenire impresionantă post-pandemie. Pentru a menține și consolida această rată de creștere, am decis să ne unim forțele cu un alt jucător important din România – Bilete.ro, rezultând o companie cu potențial de lider de piață, oferind cele mai bune servicii, susținută de zeci de ani de experiență acumulată de ambele echipe”, a declarat Valentin Vasiloiu, managerul Entertix.

Tranzacția a fost finalizată luni, după ce a primit aprobările necesare de la autoritățile locale.

Potrivit lui Peep Jalakas, membru al consiliului de administrație al SEB Pank, care co-finanțează tranzacția, sprijinirea companiilor locale în expansiunea lor internațională continuă să fie unul dintre obiectivele băncii.

Grupul Piletilevi, deținut de compania de investiții Angel Rose Capital Ltd. a antreprenorului Sven Nuutmann și fondul de investiții cu capital privat BaltCap, este o companie internațională de vânzare de bilete care operează în Estonia, Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Slovacia și Polonia. Compania a aniversat anul acesta 27 de ani pe piață. Volumul de bilete intermediate a crescut la 16 milioane de bilete cu o valoare totală de 310 de milioane de euro, iar volumul anual de vizite pe toate site-urile a crescut la 116 milioane pe an. Grupul Piletilevi are peste 250 de angajați.