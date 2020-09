Tranzacție imensă pe piața IT: 40 miliarde dolari pentru un producător britanic de microprocesoare

O tranzacție imensă are loc pe piața IT mondială: americanii de la Nvidia au anunțat, luni, că achiziționează producătorul de microprocesoare britanic ARM, cu 40 de miliarde de dolari, în bani și acțiuni, sub anumite condiții.

Conglomeratul japonez Softbank, care deține acum ARM, va primi astfel acțiuni Nvidia de 21,5 miliarde de dolari și 12 miliarde de dolari cash. De asemenea, niponii vor primi încă 5 miliarde de dolari în bani sau acțiuni, dacă ARM va reuși anumite rezultate financiare. În plus, salariații ARM Holdings vor primi acțiuni Nvidia de 1,5 miliarde de dolari.

Important pentru piața IT este că Nvidia spune acum că va continua cu modelul Arm de licențiere deschisă și neutralitate față de clienți și că va extinde portofoliul companei britanice cu tehnologii Nvidia. Până acum, arhitectura ARM era folosită, sub licență, de alți producători de semiconductori, printre care Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm.

Totodată, Nvidia promite că va deschide la sediul ARM de la Cambridge, Marea Britanie, un centru de cercetare și educație în domeniul inteligenței artificiale și va construi un supercomputer de AI (n.r. - inteligență artificială), în scopuri de cercetare.

Softbank cumpărase compania britanică, în urmă cu 4 ani, la valoarea de 32 de miliarde de dolari, conform WSJ.

Vânzarea ARM este o mișcare bună pentru Softbank, după investițiile care s-au dovedit slabe până acum, în Uber și WeWork, remarcă Venturebeat.

Interesul pentru compania ARM Holdings a crescut mai ales după ce, în iunie 2020, Apple a anunțat că intenționează să schimbe procesoarele Intel cu ARM, pe unele modele de calculatoare pe care le va fabrica.

De altfel, ARM (Advanced RISC Machines) a fost fondată, în noiembrie 1990, ca joint venture Apple, Acorn Computers și VLSI Technology.