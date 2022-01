Top: Ce mașini electrice își cumpără românii

Și românii au început să-și ia mașini electrice, în anul 2021 numărul înmatriculărilor de astfel de autovehicule crescând cu 118% față de 2020, conform unui studiu realizat de o companie de stații de alimentare cu curent, care a făcut și un top al mărcilor după vânzările în România.

6831 de vehicule electrice au fost înmatriculate în România în anul 2021, conform studiului realizat de LEKTRI.CO, transmis joi StartupCafe.ro.

În 2021 au fost înmatriculate cu 13% mai multe mașini electrice decât în toți cei 10 ani anteriori – în 2011 fiind înregistrat primul vehicul electric în țara noastră. Decembrie a fost cea mai bună lună cu 2099 noi înmatriculări în 2021.

În total, în România sunt înmatriculate 12.883 de vehicule electrice în acest moment.

Dacia Spring, mașina produsă de Renault în China, sub brandul românesc consacrat, este lider all time: 3066 de mașini înmatriculate în 2021, jumătate fiind date în uz în luna decembrie 2021. Practic, mașina electrică sub brandul Dacia a preluat , încă din prmul an pe piață, poziția de lider în România ca număr de unități EV înmatriculate la noi în toți anii.

Dacia Spring devine cel mai popular vehicul electric în România, noiembrie și decembrie 2021 reprezentând cele mai bune luni pentru modelul autohton. Devenit disponibil din luna iunie, Spring a ajuns să dețină 45% din piața de înmatriculări pentru anul 2021, la nivel all time atingând 24 procente.

În topul înmatriculărilor de mașini electrice în România, Spring este urmată de:

2. Renault ZOE: 1.854 de unități înmatriculate în România, din care 386 în anul 2021.

3. VW E-UPI - 808 unități înmatriculate în România, din care 437 în anul 2021.

4. BMW i3 - 766 de unitți înmatriculate în România, din care 139 în anul 2021.

Topul complet:

Cele mai folosite stații de încărcare a maținilor electrice în România

Numărul locațiilor publice de încărcare a ajuns la 1018.

Din punct de vedere al infrastructurii de încărcare, cele mai utilizate sunt încărcătoarele de tip fast-charger CCS/CHAdeMO și cele rapide Type2.

În prezent, în România sunt disponibile 2086 de încărcătoare publice, fără restricții, dintre care 436 sunt CCS/CHAdeMO și 1650 Type2.