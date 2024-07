Top joburi 2024 pentru români: Ce salarii oferă firmele din străinătate (platformă de locuri de muncă)

Firmele din afara țării au scos la bătaie aproape 2.000 de locuri de muncă ce sunt disponibile pentru candidații din România, potrivit unei platforme de recrutare online, care mai arată că salariile pleacă de la 700 de EUR net pe lună și pot ajunge la 5.000 EUR, în funcție de domeniu.

În total, peste 3.000 de locuri de muncă pentru străinătate au fost postate de la începutul verii și până acum pe platforma eJobs, conform unui comunicat de presă transmis joi redacției Startupcafe.ro. Astfel, acestea reprezintă 8% din numărul total de joburi noi din această perioadă.

Cele mai multe oferte vin din partea angajatorilor din Germania, Olanda, Arabia Saudită, Spania și Irlanda care caută candidați dispuși să lucreze în domenii precum transport, retail, industria alimentară, turism și servicii.

„Angajatorii din afara țării știu că principalul argument cu care pot atrage mai mulți candidați este cel salarial, motiv pentru care unul din două joburi postate are salariul afișat în anunțul de angajare. De altfel, și candidații au nevoie să știe exact cât ar putea să câștige în plus față de joburile din România pentru a fi convinși să facă un pas atât de important precum o relocare în afara țării, fie și pentru o perioadă determinată de timp”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.ro.