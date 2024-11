TOP 2024: Cartierele din România cu cele mai accesibile costuri. București, la coada clasamentului

Un cartier din Sibiu se situează pe primul loc în topul cartierelor în care locuitorii percep costul vieții ca fiind echilibrat, cu prețuri accesibile la restaurante, supermarketuri și piețe, potrivit unui raport realizat de platforma de imobiliare Storia, a OLX.

Cartierul Aeroport din Sibiu (76,6), Craiovița Nouă din Craiova (74,3) și Aleea Carpați din Târgu Mureș (73,7) se află în topul cartierelor cu cele mai accesibile costuri generale ale vieții, arată indexul T.R.A.I.

La polul opus, cartiere precum Primăverii (33,5), Romană (38,1) și Calea Victoriei (38,2) din București se află la coada clasamentului, cu cele mai mici scoruri.

„Conform unei analize Storia din prima parte a acestui an, România se poziționa pe locul 24 din 27 la indicele de accesibilitate pentru cheltuielile lunare la hypermarket, evidențiind o competitivitate scăzută în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, la costul unei mese complete la restaurant – incluzând fel principal, fel secundar și desert – România ocupa o poziție mai bună, situându-se pe locul 19 din 27. De altfel, utilitățile și costurile uzuale din țara noastră sunt printre cele mai mari din Europa raportat la salariul mediu, ca urmare a faptului că România are printre cele mai mari prețuri la energie electrică și gaze naturale și are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.