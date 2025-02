TikTok lansează o soluție de reclame pentru producătorii și dealerii de mașini

Platforma socială TikTok lansează Automotive Ads, o nouă soluție bazată pe catalog, creată pentru a îmbunătăți promovarea vehiculelor și a stimula vânzările de mașini în mod eficient, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Advertiserii din domeniul auto se confruntă cu provocări în peisajul digital actual, de la călătoria lungă a cumpărătorului, necesitatea unei forme marketing extrem de personalizat și până la menținerea interacțiunii pe diverse canale digitale și randamentele în scădere ale cheltuielilor publicitare pe platformele tradiționale suprasaturate, susține platforma.

Mai mult, schimbarea comportamentului consumatorilor către cumpărăturile online și ciclurile lungi de cercetare au determinat oamenii de publicitate să livreze campanii online personalizate, eficiente și măsurabile.

37% dintre utilizatorii de pe platforma TikTok la nivel global sunt în căutarea unor vehicule noi sau second-hand, spune compania.

Automotive Ads îi ajută pe advertiserii din domeniul auto să ajungă rapid la publicul țintă, să crească nivelul de implicare și să maximizeze rentabilitatea investiției/ROI-ul, cu un proces de configurare simplu, materiale personalizate și modele de optimizare dedicate industriei auto.

„În ultimul an, am colaborat cu dealeri și producători auto pentru a dezvolta o nouă modalitate care să îi susțină în lansarea unor campanii complete care să conecteze strategiile naționale, regionale și locale pe TikTok”, a declarat Ahmed Iqbal, Head of Industry for Automotive la TikTok.

Automotive Ads sunt reclame bazate pe catalog care potrivesc modelele, ofertele sau stocul afacerilor auto cu nevoile utilizatorilor, în funcție de activitatea acestora pe piață și preferințele lor.

Acestea sunt disponibile în două formate creative:

Video + Product Card : Videoclipuri de brand, acum cu posibilitate de achiziționare. Advertiserii pot combina videoclipuri captivante cu recomandări de produse personalizate ce pot fi achiziționate din catalog;

: Videoclipuri de brand, acum cu posibilitate de achiziționare. Advertiserii pot combina videoclipuri captivante cu recomandări de produse personalizate ce pot fi achiziționate din catalog; Multi-link Carousel Card: Oamenii de publicitate pot pune catalogul pe TikTok și lansa reclame cu imagini direct din catalog. Fiecare imagine este asociată cu un URL unic, care direcționează utilizatorii către destinația sa.

Reclamele pot fi de două tipuri:

Inventory Ads (pentru Inventare Auto) - promovează vehicule individuale și sunt utilizate de obicei de dealeri auto și marketplace-uri; Model Ads (pentru Modele) - promovează modele, variante și oferte și sunt utilizate de obicei de producătorii de echipamente originale (OEMs, respectiv brandurile auto).

Reclamele pentru Inventare Auto necesită o configurare minimă, generează trafic de calitate și sporesc numărul de leaduri. Funcții precum extragerea automată a materialelor creative și potrivirea avansată a vehiculelor simplifică gestionarea campaniilor, oferindu-le dealerilor auto posibilitatea să se concentreze pe creștere, cu o abordare eficientă și de mare impact.

Reclamele pentru Modele facilitează obținerea unor performanțe sporite pe platformă cu o configurare simplă și ușoară a catalogului și o lansare rapidă a campaniei. Formatul de videoclipuri TikTok care permit achiziționarea oferă producătorilor auto posibilitatea să folosească materialele creative existente pentru a obține rezultate eficiente, totul într-un proces fluid și simplificat.

Firma a început să implementeze noua soluție în piețele selectate, inclusiv Franța, Germania, Italia, Spania, Regatul Unit, Suedia, Elveția, Turcia, SUA, Canada, Australia și Japonia.