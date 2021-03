Tesla a introdus plata cu bitcoin

Mașinile electrice Tesla pot fi cumpărate acum și cu bitcoin, deocamdată doar în SUA, a anunțat miercuri șeful companiei, Elon Musk. Anunțul ar putea să conducă la creșterea acestei criptomonede, dând un semnal de acceptare mai largă în comerț.

„Acum puteți cumpăra un Tesla cu bitcoin”, a spus Musk pe Twitter, citat de Mediafax. Opțiunea cumpărării Tesla cu bitcoin va fi disponibilă în afara Statelor Unite la sfârșitul anului 2021, a menționat el.

Producătorul de mașini electrice a declarat luna trecută că a cumpărat bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și că îl va accepta în curând ca o formă de plată pentru mașini, într-un mare pas către acceptarea generală, care a adus bitcoin la un nivel record de aproape 62.000 de dolari.

Bitcoin a crescut cu peste 4% după tweet-ul lui Musk și s-a tranzacționat ultima dată la 56.429 dolari, potrivit Reuters.

La ora transmiterii acestei știri, bitcoin se tranzacționa în jurul a 56.800 de dolari, conform Coindesk.

Musk a spus că încasările Tesla nu vor fi convertite în moneda tradițională, dar a puține alte detalii despre modul în care ar fi procesate plățile bitcoin.

Majoritatea companiilor de masă, cum ar fi AT&T Inc și Microsoft Corp, care permit clienților să plătească cu bitcoin, utilizează de obicei procesoare de plată specializate, care convertesc criptomoneda în dolari și trimit suma companiei.

La fel ca alte criptomonede, bitcoin este încă puțin utilizat pentru comerț în economiile majore, împiedicat de volatilitatea sa și de timpii de procesare relativ costisitori și îndelungați.

În urma investiției Tesla în bitcoin, companii precum Mastercard Inc și Bank of New York Mellon Corp au îmbrățișat activul, ceea ce a generat predicții că bitcoin și alte criptomonede vor deveni o parte obișnuită a portofoliilor de investiții.

Directorul executiv al Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat că firma de transport a discutat și a „respins rapid” ideea de a investi în bitcoin. Cu toate acestea, el a spus că Uber ar putea accepta criptomonede ca plată.

General Motors Co a declarat că va evalua dacă bitcoin poate fi acceptat ca plată pentru vehiculele sale.