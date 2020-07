Cum a schimbat criza COVID telemedicina în România

Principala modificare adusă de criza COVID în ceea ce priveşte telemdicina în România ţine de reglementarea cadrului de implementare a soluţiilor IT din acest domeniu, a explicat pentru StartupCafe.ro, proprietarul unei firme româneşti de IT care dezvoltă şi astfel de platforme. Cum funcţionează un astfel de sistem.

“Principala modificare adusă de această criză privește reglementarea cadrului de implementare a soluțiilor de telemedicină, dar punctual, pe durata Stării de Urgență. Respectiv, ca urmare a situației excepționale determinate de pandemia de COVID-19, autoritățile române au adoptat măsuri urgente pentru a permite consultațiile medicale la distanță și continuarea tratamentului pacienților, instituite prin Decretul Președintelui României. Cadrul legal, de-a lungul timpului, a fost limitativ și este încă lacunar, iar acest aspect este unul dintre factorii care împiedică dezvoltarea acestor servicii”, spune Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions.

Majoritatea clinicilor private care cochetau cu ideea de telemedicină au implementat în ultimele luni diferite proiecte în această zonă și vom putea vedea un model nou de business.

”Telemedicina, însă, înseamnă mai mult decât implementarea unui sistem de videoconferință. Vorbim despre o întreagă suită de echipamente medicale, integrate cu un soft special, care permite transmiterea rezultatelor investigațiilor și analizelor efectuate în locația pacientului către o echipă medicală aflată la distanță, care poate analiza dosarul pacientului și stabili în consens un diagnostic și un tratament adecvat. Un astfel de sistem de telemedicină răspunde nevoii pacienților pentru servicii medicale de specialitate oferite la domiciliu și aduce o serie de beneficii importante atât pentru pacienți (reducerea timpului necesar pentru stabilirea diagnosticului, precum și a costurilor aferente, urmate de inițierea rapidă a protocoalelor terapeutice și reducerea până la eliminarea erorilor medicale), cât și pentru furnizorii de servicii medicale (creșterea razei de acoperire a operatorilor medicali clasici, optimizarea timpilor necesari pentru soluționarea cazurilor, decongestionarea ambulatoriilor, trasabilitatea istoricului medical al pacienților, acoperirea unor anumite specializări acolo unde nu se justifică o investiție pentru o clinică). Noi am văzut odată cu pandemia cum o soluție pe care am dezvoltat-o pro bono alături de alți parteneri a contribuit la fluidizarea activității DSP-urilor (de exemplu DSP Brașov)”, a mai explicat Marian Sîmpetru.

Cât despre nivelul la care se face telemedicină la noi în România, reprezentantul firmei IT spune că din punct de vedere tehnologic, am putea oricând să avem pe plan local servicii complexe de telemedicină. "Avem și noi propriul exemplu, am dezvoltat încă de acum 5 ani pentru Evomed o platformă care a fost premiată la Salonul de Inventică de la Geneva, multi-med.ro".

Însă ceea ce împiedică dezvoltarea acestui domeniu sunt factorii care permit accesibilitatea către populație:

cadrul legal deficitar,

lipsa decontării serviciilor medicale furnizate prin sisteme de telemedicină

finanțarea insuficientă

Avem de recuperat față de alte țări dezvoltate, dar se văd semnale pozitive în contextul actual în care măsurile adoptate odată cu pandemia au oferit oportunitatea furnizării serviciilor medicale la distanță pentru numeroși pacienți la nivel național, subliniază reprezentantul eSolutions. "Așa cum se întâmplă în alte domenii în care, odată adoptat un comportament de consum diferit ca răspuns la nevoile din criză, anticipăm și acum că utilizarea sistemelor de telemedicină va fi posibilă în viitorul apropiat deoarece aduce numeroase beneficii, precum eficientizarea de timp și costuri și rezolvă neajunsuri care au devenit evidente în aceste momente de distanțare socială și optimizări de resurse".

Mai mult, el crede că un astfel de sistem care să funcţioneze la nivel naţional este imperativ necesar pentru facilitarea accesului la servicii medicale, în special pentru persoanele din zonele unde nu există dezvoltată o infrastructură medicală. Mai mult decât atât, acesta va rezolva, într-un mod foarte simplu, probleme cu care ne confruntăm în prezent, precum: timpi mari de așteptare în cabinetele medicilor de familie, trasabilitatea istoricului medical al pacienților, în mediul digital, eliberarea de rețete în format electronic. Costurile implementării unui astfel de sistem variază în funcție de complexitate și, la nivel național, se pot ridica la ordinul milioanelor de euro.

Ar trebui sa fie, totuși, sub nivelul prețului plătit anterior de statul român pentru o soluție similară care nu ajuns să fie utilizată, probabil tot din lipsa unui cadru legislativ.

Antreprenorul face referire la un proiect lansat în urmă cu patru ani, în valoare de peste 17,6 milioane de euro, prin care Ministerul Sanatatii voia sa implementeze un sistem informatic de telemedicina pentru zonele rurale, despre care a scris HotNews.ro aici.

"Cum spuneam, stabilizarea unui cadru legislativ și decontarea serviciilor medicale pot facilita accesul către populație și pot aduce investiții și deschiderea mediului privat care va implementa soluții complexe, mulate pe nevoile actuale. Sunt numeroase beneficii de eficientizare operațională pentru entități din mediul privat precum clinici, companii de asigurări etc. care pot dezvolta și susține servicii de telemedicină, însă, fără o predictibilitate din punct de vedere legal și al conformității, aceste investiții nu sunt posibile", mai subliniază Marian Sîmpetru.

În ceea ce priveşte siguranţa datelor pacienţilor în cazul unor astfel de soluţii IT el susţine că un software de telemedicină nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere al securității datelor decât un software de gestiune a taxelor și impozitelor, de exemplu. "Mai mult, în ceea ce privește soluția dezvoltată de eSolutions, folosim algoritmi de criptare, atât pentru transferul datelor, cât și pentru stocarea informațiilor. Astfel, prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, asigurăm cele mai ridicate standarde de securitate informatică, precum și respectarea GDPR."

Ce oferă o astfel de platformă

Unităţi medicale mobile pentru consult la domiciliu, care permit efectuarea unui număr foarte mare de teste şi examinări clinic

Terminale IT integrate, care permit transmiterea informaţiilor în timp real către echipele medicale

Platforma pentru consultaţii online – atât medic-pacient, pentru consultaţii, anamneza, transmitere documente medicale, cat si doctor – doctor pentru analiza cazurilor de către echipe interdisciplinare

Unităţi medicale mobile (cu toate functionalităţile unui spital), pentru oferirea de servicii medicale în zone unde nu exista infrastructura clasică

Este un substitut eficient din punct de vedere al costurilor pentru clinicile medicale tradiţionale în care volumul nu justifica investiţia

În aceasta perioadă a internetului şi a serviciilor delocalizate, răspunde cu unor nevoi ale pacienţilor de servicii medicale specializate oferite la domiciliu

Mai puţin timp consumat de specialişti pentru soluţionarea unui caz, prin optimizarea timpilor dintre consultaţii

Decongestionare a ambulatoriilor existente

Mărirea razei de acoperire a unui operator medical clasic – în afara oraşelor unde este deja prezent

Cât despre ameninţările unor astfel de sisteme, Marian Sîmpetru spune că dacă toate aspectele care țin de conformitate sunt rezolvate, nu ar trebui să existe niciun risc pentru un sistem de telemedicină. "Mă refer la aspecte precum garantarea confidențialității datelor personale și de sănătate, training-ul adecvat al profesioniștilor din domeniu în ceea ce privește sistemele de telemedicină, limitarea riscului de malpraxis, auditarea pentru respectarea condițiilor de oferire a actului medical, a decontării, a legii protecției consumatorilor etc. Din punct de vedere tehnologic, orice posibil risc poate fi anticipat și rezolvat încă din faza de dezvoltare".

Tehnologia în perioada COVID:

Ultimele luni, marcate de criza de sănătate pe care o traversăm, au evidențiat importanța tehnologiei și a implementărilor de sisteme rezistente și scalabile atât la nivel național, cât și global. Administrațiile publice s-au văzut forțate să implementeze soluții de digitalizare a activității, în multe domenii în care nu credeam că acest lucru va fi posibil. Instituțiile statului au fost nevoite să răspundă unor nevoi acute ale populației, în această perioadă, precum facilitarea interacțiunii online cu autoritățile, învățământul online sau accesul la servicii medicale. Și în mediul privat, tehnologia și-a dovedit caracterul esențial în asigurarea continuității afacerilor, a productivității și a unui mediu de lucru mai sigur. Trăim redefinirea normalității, iar înțelegerea impactului asupra modului în care ne desfășurăm toate activitățile și adopția acestor noi tehnologii va fi esențială.

Din fericire, noi activăm într-o industrie care oferă posibilitatea schimbării unor business-uri și accelerării proceselor de digitalizare. În proiectele în care am fost implicați, am văzut tendința de trecere rapidă în online a business-urilor, de fluidizare a proceselor administrative, de optimizare a soluțiilor deja existente la retaileri pentru susținerea capacității operaționale în contextul unui volum uriaș de solicitări (comenzi online, stocuri etc.) - a mai spus reprezentantul eSolutions.