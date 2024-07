Studiu 2024: Majoritatea angajaților din România vor să utilizeze inteligența artificială la job

Majoritatea angajaților din România vor să utilizeze inteligența artificială (IA) la job și să învețe noi competențe, în contextul volumului mare de muncă pe care îl au și al schimbărilor din firmele pentru care lucrează, potrivit unui studiu.

Apariția noilor tehnologii, precum IA sau robotică, precum și schimbările preferințelor clienților ale reglementărilor guvernamentale sunt principalii factori care vor remodela locurile de muncă, susțin 40% dintre angajații din România chestionați, conform sondajului PwC Workforce Hopes & Fears 2024.

La nivel global, schimbările tehnologice se află pe primul loc în topul factorilor care vor afecta locurile de muncă, după cum cred 46% dintre respondenți.

87% dintre angajați cred că sunt pregătiți să se adapteze la noi moduri de lucru și că inteligența artificială generativă (GenAI) le poate crește eficiența la job.

De cealaltă parte, peste o treime au o teamă pentru siguranța locului de muncă. De asemenea, 53% sunt optimiști în ceea ce privește siguranța jobului, iar 36% spun că schimbările recente îi îngrijorează.

„GenAI are potențialul să transforme modelele de afaceri și să schimbe fundamental anumite industrii. Companiile trebuie să evalueze cu precauție riscurile asociate și, în același timp, să acționeze rapid pentru a profita de oportunități. Însă acest demers are șanse de succes doar cu implicarea angajaților. Cultivarea transparenței și încrederii în implementarea strategiei privind GenAI poate ajuta angajații să se simtă încurajați să experimenteze și, în cele din urmă, să inoveze cu ajutorul acestei tehnologii”, explică Daniel Anghel, Partener and Leader Tax, Legal & People PwC România.