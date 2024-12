Sindicate de IT-iști: „Eliminarea scutirilor fiscale pentru ITC va avea consecințe negative directe asupra angajaților, companiilor și economiei naționale”

Federația Sindicatelor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (FSITC), care spune că are peste 9000 de membri în toată România, denunță, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, eliminarea scutirii de impozit pe salariile unor angajați din IT, propusă prin proiectul de ordonanță de urgență - trenuleț, în cadrul Guvernului Ciolacu 2.

Guvernul României continuă practica nocivă a adoptării unor măsuri fiscale majore prin așa-numita ordonanță trenuleț, o metodă lipsită de transparență și de consultare prealabilă. Această abordare nu doar că erodează încrederea populației în instituțiile statului și în clasa politică, dar generează haos economic și social. Printre schimbările propuse în varianta actuală a ordonanței se numără eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru angajații din sectorul ITC, o măsură care ar fi trebuit să expire la 31 decembrie 2028 conform Codului Fiscal. Eliminarea scutirii nu se afla în textul inițial care a fost discutat în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social din data de 28 decembrie 2024. Introducerea acesteia în noua versiune ne-a fost comunicată în cursul zilei de ieri fără a oferi o posibilitate reală de consultare” - spun sindicaliștii din IT.

„Decizia, luată fără consultare și comunicată cu doar câteva ore înaintea ședinței de guvern afectează profund lucrătorii din ITC și destabilizează planificarea fiscală a companiilor. (...) Eliminarea scutirilor fiscale pentru ITC va avea consecințe negative directe asupra angajaților, companiilor și economiei naționale. Eliminarea scutirii de la plata impozitului va duce la reducerea veniturilor angajaților. Pentru cei care vor beneficia de creșteri de salarii la începutul anului viitor, scutirea de impozit va șterge orice urmă de câștig financiar. Venitul real al angajaților din sectorul ITC va scădea.

Nu doar angajații vor fi afectați, ci și companiile în cadrul cărora lucrează. Mediul de afaceri funcționează pe baza planificării fiscale și bugetare pe termen mediu și lung, iar astfel de schimbări intempestive transmit un mesaj clar de impredictibilitate fiscală. Aceasta schimbare nu doar că afectează angajații direct, dar creează un efect de domino cu implicații economice profunde, într-un sector ce se confruntă deja cu provocări geopolitice și economice la nivel european și global” - mai spune FSITC.

În context, federația sindicatelor din IT-ul românesc atrage atenția că „eliminarea scutirilor fiscale poate genera venituri pe termen scurt, dar afectează pe termen lung un sector strategic care contribuie la creșterea competitivității economice a țării”.

„Recunoaștem necesitatea creșterii veniturilor bugetare și suntem dispuși să oferim guvernului expertiza noastră pentru a identifica soluții sustenabile. Totuși, decizii luate peste noapte, fără o analiză de impact reală, destabilizează întreaga economie și subminează încrederea cetățenilor și a partenerilor sociali” - mai spun sindicaliștii IT.

Federația sindicatelor din IT solicită Guvernului următoarele măsuri:

Menținerea facilității fiscale pentru salariații din IT.

O consultare reală și transparentă cu partenerii sociali pentru găsirea unor soluții eficiente și sustenabile.

Respectarea principiilor de predictibilitate fiscală și dialog social.

Federația Sindicatelor din sectorul ITC - FSITC, este înființatǎ din 2024 fiind afiliatǎ la CNS Cartel-Alfa si UNI Global Union. FSITC spune cp numără in prezent peste 9000 de membri de sindicat din toata tara, din sectorul ITC, servicii suport si outsourcing in diverse companii multinaționale de profil, printre care Nokia Romania, Atos Global Delivery Center, EvidenTechnologies, DXC Romania, Infosys Consulting, Infosys BPM, NTT Data International, Teleperformance Romania, Tremend Consulting, etc.