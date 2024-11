Șef al companiei IT Adobe, despre taxele din România: De două-trei ori pe an, fără niciun fel de predictibilitate, se schimbă tot felul de lucruri

Cris Radu, vicepreședinte pentru inginerie în cadrul companiei IT Adobe România, care are 1.300 de angajați, a reclamat, joi, lipsa de predictibilitate fiscală din țara noastră, dar a apreciat că baza de talente și calitatea educației de aici reprezintă un plus.

„Ce obținem noi din talentul local și sistemul de învățământ local este cel puțin la paritate cu ce au colegii mei din SUA, deci aici nu avem un minus, ci avem chiar un plus. Ce nu găsim aici e stabilitatea acestui mediu fiscal. De două-trei ori pe an, fără niciun fel de predictibilitate, se schimbă tot felul de lucruri. Se mai schimbă ceva la scutirea pentru programatori, se mai schimbă ceva pe la TVA, se mai schimbă ceva pe la altă facilitate și mai apar patru formulare, două aplicații care nu funcționează la minister și toată lumea care este orientată spre eficiență și care face sisteme care ar trebui să meargă în mai multe țări înnebunește încercând să se adapteze la aceste schimbări - nepredictibile și foarte frecvente” - a spus șeful Adobe România, la evenimentul de decernare a Burselor ANIS.

Compania americană de software are 1300 de angajați în România. „Și eu sunt inginer, am treminat în Politehnică, la Automatică și Calculatoare” - a precizat Cris Radu.

El a explicat că, din cauza birocrației din România, Adobe nu accesează o facilitate de sprijin destinată companiilor care inovează.

„De ce nu folosim facilitatea fiscală? E birocratică, e super-complicată, chiar și o firmă mare cum este Adobe nu are oameni care să facă e-formulare, în speranța că ne dă ceva după un an, sau nu. Habar n-am dacă o să reziste la anul (facilitatea pentru inovație- n.r), cu guvernul sau cu altcineva care vine. Și asta e problema principală, stabilitatea regimului fiscal din România” - a mai spus vicepreședintele Adobe.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a acordat, joi, 15 burse în valoare de 5.000 de euro fiecare unor cadre didactice de la universități românești, care predau discipline IT.