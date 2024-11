Reprezentant al firmelor IT din România, după alegerea lui D. Trump: Sperăm să nu fie un război economic UE-SUA. E scenariul cel mai sumbru

Edward Crețescu, președintele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care are ca membre și companii IT cu capital american, și-a exprimat speranța că viitoarea Administrație Donald Trump nu va declanșa un război economic Uniunea Europeană - Statele Unite, acesta fiind „scenariul cel mai sumbru”, în opinia sa.

„Urmează să vedem, în lunile următoare, care va fi planul noii administrații, pentru că este important să vedem ce au de gând să facă în relația cu Europa și cu industria în general și, în cazul nostru, cu industria IT. Știm că sunt multe companii IT cu capital american în România și, în primul rând, le mulțumim că au venit de atâția ani și contribuie la industria IT și la PIB-ul României. Și sperăm să nu fie, în cel mai rău caz, un război economic între Uniunea Europeană și America, pentru că atunci vom avea de pierdut cu toții. Acesta este scenariul cel mai sumbru” - a declarat, joi, pentru StartupCafe.ro, Edward Crețescu.