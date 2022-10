Noi reguli pentru patronii de restaurante: Ce spun antreprenorii și președintele ANPC despre meniul care va conține ingredientele și aditivii folosiți în preparate

L-am întrebat și pe el cum se va proceda în cazul platformelor de livrări de mâncare și site-urilor restaurantelor.

„Nu am lucrat cu aplicații de livrat mâncare, nici nu știu ce grafica au. Probabil că informațiile vor fi în dreptul fiecărui preparat. Când comanzi ai acolo toată descrierea” – explică bucătarul.

Președintele ANPC, Horia Constantinescu, spune într-un interviu pe care ni l-a acordat că noua reglementare aduce în plus față de legislația în vigoare, „cantitatea tuturor ingredientelor până la concurența masei de 20g, acestea fiind raportate la cantitatea principală”.

Pentru a fi și mai clar, președintele Autorității pentru Protecția Consumatorului dă și un exemplu:

„În condițiile în care fierb o oală mare cu ciorbă, va trebui să spun toate ingredientele, mai puțin cele sub 20g, repet, la cantitatea întreaga. Este clar că dacă iau în calcul cele 20g sub care nu trebuie declarat la nivelul unei porții care are 100g, atunci nu mai trebuie pus nimic. De aceea v-am făcut această explicație. Deci trebuie să aflăm exact ce ingrediente sunt folosite, ce materii prime sunt folosite, în ce cantitate. Să aflăm dacă de exemplu acolo unde se spune că ar fi smântână se folosesc de fapt grăsimi vegetale, să aflăm dacă respectivul produs conține sare, zahăr sau grăsimi”.