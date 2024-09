Reacția ministrului Oprea după ce omul de afaceri belgian Noshin Omar a anunțat anularea proiectului de baterii Romvolt din România, de 1,4 miliarde EUR

Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a afirmat, miercuri, că așa-numita investiție de 1,4 miliarde de euro prin care un om de afaceri belgian ar fi vrut să construiască la Galați o fabrică de baterii pentru mașini electrice, sub un nou brand, intitulat Romvolt, nu a ajuns niciodată la maturitate și ca atare România nu a pierdut această investiție pentru că nici nu a existat.

Pentru cine-și mai amintește, în iunie 2023, ministrul Oprea s-a dus în Belgia și a anunțat atunci că a participat la un eveniment de lansare a așa-nunitului proiect Romvolt, alături de premierul belgian Alexander De Croo. Cei doi oficiali au apărut în fotografii publicate de Ministerul Economiei de la București. Una dintre aceste imagini este cea de mai sus.

Era vorba despre o firmă belgiană numită Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE), fondată și condusă de omul de afaceri Noshin Omar. Această companie este cea care a inițiat un proiect care presupunea construcția unei fabrici de celule de baterii pe litiu-ion la Galați, cu o capacitate totală de 22 GW. Bateriile ar fi urmat să fie produse sub un brand nou, Romvolt.

Proiectul Romvolt era estimat la nu mai puțin de 1,4 miliarde de euro, dar, așa cum a atras atenția StartupCafe.ro atunci, Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) este o firmă fondată la finalul anului 2019. Fondatorul firmei se numește Noshin Omar și era profesor dr. ing. al Universității Libere din Bruxelles, conform profilului său de LinkedIn.

Înainte de proiectul din România, firma belgiană a mai anunțat 2 investiții în Europa: un centru de cercetare-dezvoltare la Figueira da Foz, în vestul Portugaliei, precum și o fabrică de sisteme de management al bateriilor, cu 100 de angajați, în Macedonia de Nord, în regiunea Skopje.

După nici un an, în 7 iunie 2024, omul de afaceri belgian Noshin Omar a anunțat anularea proiectului din România.

Informația a ieșit la suprafață în România abia zilele acestea, pe fondul campaniei electorale de la noi.

Miercuri, după ședința de Guvern, ministrul Oprea a fost luat la întrebări de jurnaliști cu privire la proiectul anulat al fabricii de baterii. Acum, Ștefan-Radu Oprea a recunoscut că „investitorul” belgian din iunie 2023 este, de fapt, un startup, iar proiectul său nu era unul matur.

El a explicat că belgienii voiau ajutoare de stat de la Guvernul României, iar autoritățile române s-au găndit inclusiv la sprijin din fonduri europene și Fondul pentru Modernizare, însă banii nu pot fi acordați decât în urma unor proceduri competitive.

„Sunt pași pentru a crește un startup în tehnologie. Am fost la ei, i-am vizitat, era și premierul belgian, domnul De Croo, de față. Am înțeles care este nivelul, unde sunt în acel moment, am încercat să găsim soluții de finanțare pentru această companie. În România, schemele de ajutor de stat sunt competitive, nu dedicate” - a mai spus Oprea.